New Born Rhino Fiyatı (LAKKHI)
Bugün için canlı New Born Rhino (LAKKHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 846.42K USD. LAKKHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
New Born Rhino Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 179.93K USD
- Gün içindeki New Born Rhino fiyat değişimi +8.42%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, New Born Rhino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, New Born Rhino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, New Born Rhino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, New Born Rhino / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+8.42%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel New Born Rhino fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+9.67%
+8.42%
-18.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
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