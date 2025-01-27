NOX Fiyatı (NOX)
Bugün için canlı NOX (NOX) fiyatı, 0.889175 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NOX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NOX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.39K USD
- Gün içindeki NOX fiyat değişimi -23.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, NOX / USD fiyat değişimi, $ -0.2657282779284406.
Son 30 gün içerisinde, NOX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NOX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NOX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.2657282779284406
|-23.00%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NOX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.62%
-23.00%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.
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|1 NOX / AUD
A$1.4048965
|1 NOX / GBP
￡0.71134
|1 NOX / EUR
€0.84471625
|1 NOX / USD
$0.889175
|1 NOX / MYR
RM3.88569475
|1 NOX / TRY
₺31.7079805
|1 NOX / JPY
¥138.177795
|1 NOX / RUB
₽87.18360875
|1 NOX / INR
₹76.6291015
|1 NOX / IDR
Rp14,341.53025025
|1 NOX / PHP
₱51.892253
|1 NOX / EGP
￡E.44.7966365
|1 NOX / BRL
R$5.25502425
|1 NOX / CAD
C$1.27152025
|1 NOX / BDT
৳108.230381
|1 NOX / NGN
₦1,385.00565525
|1 NOX / UAH
₴37.19419025
|1 NOX / VES
Bs49.7938
|1 NOX / PKR
Rs247.404052
|1 NOX / KZT
₸459.7568255
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฿29.90295525
|1 NOX / TWD
NT$29.1115895
|1 NOX / CHF
Fr0.8002575
|1 NOX / HKD
HK$6.9177815
|1 NOX / MAD
.د.م8.856183