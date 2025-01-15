NXUSD Fiyatı (NXUSD)
Bugün için canlı NXUSD (NXUSD) fiyatı, 2.18 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NXUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NXUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.89 USD
- Gün içindeki NXUSD fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, NXUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NXUSD / USD fiyat değişimi, $ -0.0635805720.
Son 60 gün içerisinde, NXUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.2024919160.
Son 90 gün içerisinde, NXUSD / USD fiyat değişimi, $ +1.1878853581126695.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0635805720
|-2.91%
|60 Gün
|$ +0.2024919160
|+9.29%
|90 Gün
|$ +1.1878853581126695
|+119.73%
En güncel NXUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.
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|1 NXUSD / AUD
A$3.5098
|1 NXUSD / GBP
￡1.7876
|1 NXUSD / EUR
€2.1146
|1 NXUSD / USD
$2.18
|1 NXUSD / MYR
RM9.81
|1 NXUSD / TRY
₺77.3246
|1 NXUSD / JPY
¥344.331
|1 NXUSD / RUB
₽224.9542
|1 NXUSD / INR
₹188.679
|1 NXUSD / IDR
Rp35,737.6992
|1 NXUSD / PHP
₱128.0096
|1 NXUSD / EGP
￡E.109.9592
|1 NXUSD / BRL
R$13.189
|1 NXUSD / CAD
C$3.1174
|1 NXUSD / BDT
৳265.1534
|1 NXUSD / NGN
₦3,385.0822
|1 NXUSD / UAH
₴92.2358
|1 NXUSD / VES
Bs115.54
|1 NXUSD / PKR
Rs608.0892
|1 NXUSD / KZT
₸1,157.1004
|1 NXUSD / THB
฿75.646
|1 NXUSD / TWD
NT$71.8964
|1 NXUSD / CHF
Fr1.9838
|1 NXUSD / HKD
HK$16.9604
|1 NXUSD / MAD
.د.م21.9526