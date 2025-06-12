OBVIOUS COIN Logosu

OBVIOUS COIN Fiyatı (OBVIOUS)

USD

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00103698
$0,00103698$0,00103698
+%55,20(1D)

Bugünkü OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Fiyatı

Bugün için canlı OBVIOUS COIN (OBVIOUS) fiyatı, 0,00098954 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 989,50K USD. OBVIOUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OBVIOUS COIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki OBVIOUS COIN fiyat değişimi +%48,19
- Dolaşımdaki arz: 999,96M USD.

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USD Bazında OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OBVIOUS COIN / USD fiyat değişimi, $ +0,0003218.
Son 30 gün içerisinde, OBVIOUS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OBVIOUS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OBVIOUS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003218+%48,19
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Fiyat Analizi

En güncel OBVIOUS COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00066774
$ 0,00066774$ 0,00066774

$ 0,00113408
$ 0,00113408$ 0,00113408

$ 0,00113408
$ 0,00113408$ 0,00113408

+%12,23

+%48,19

--

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 989,50K
$ 989,50K$ 989,50K

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999,96M
999,96M 999,96M

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Nedir?

this is an obvious play

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OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Kaynağı

Resmi Websitesi

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OBVIOUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OBVIOUS / VND
26,0397451
1 OBVIOUS / AUD
A$0,0015139962
1 OBVIOUS / GBP
0,0007223642
1 OBVIOUS / EUR
0,0008510044
1 OBVIOUS / USD
$0,00098954
1 OBVIOUS / MYR
RM0,0041758588
1 OBVIOUS / TRY
0,0387800726
1 OBVIOUS / JPY
¥0,1424343876
1 OBVIOUS / RUB
0,0786486392
1 OBVIOUS / INR
0,0846254608
1 OBVIOUS / IDR
Rp15,9603203462
1 OBVIOUS / KRW
1,3463087516
1 OBVIOUS / PHP
0,055166855
1 OBVIOUS / EGP
￡E.0,04898223
1 OBVIOUS / BRL
R$0,0054721562
1 OBVIOUS / CAD
C$0,0013457744
1 OBVIOUS / BDT
0,1209613696
1 OBVIOUS / NGN
1,5176970796
1 OBVIOUS / UAH
0,0410857008
1 OBVIOUS / VES
Bs0,09796446
1 OBVIOUS / PKR
Rs0,2793669328
1 OBVIOUS / KZT
0,5040914668
1 OBVIOUS / THB
฿0,032110573
1 OBVIOUS / TWD
NT$0,0293101748
1 OBVIOUS / AED
د.إ0,0036316118
1 OBVIOUS / CHF
Fr0,0008015274
1 OBVIOUS / HKD
HK$0,0077579936
1 OBVIOUS / MAD
.د.م0,0089850232
1 OBVIOUS / MXN
$0,0187122014