OnlyCalls by Virtuals Fiyatı (CALLS)
Bugün için canlı OnlyCalls by Virtuals (CALLS) fiyatı, 0.00130212 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.29M USD. CALLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OnlyCalls by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.09K USD
- Gün içindeki OnlyCalls by Virtuals fiyat değişimi +7.90%
- Dolaşımdaki arz: 994.14M USD.
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Gün içerisinde, OnlyCalls by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OnlyCalls by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.0007198485.
Son 60 gün içerisinde, OnlyCalls by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OnlyCalls by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.90%
|30 Gün
|$ -0.0007198485
|-55.28%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OnlyCalls by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.55%
+7.90%
-39.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
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|1 CALLS / AUD
A$0.0020964132
|1 CALLS / GBP
￡0.0010677384
|1 CALLS / EUR
€0.0012630564
|1 CALLS / USD
$0.00130212
|1 CALLS / MYR
RM0.00585954
|1 CALLS / TRY
₺0.0462122388
|1 CALLS / JPY
¥0.205669854
|1 CALLS / RUB
₽0.13379283
|1 CALLS / INR
₹0.1127505708
|1 CALLS / IDR
Rp21.3462260928
|1 CALLS / PHP
₱0.0765125712
|1 CALLS / EGP
￡E.0.0657310176
|1 CALLS / BRL
R$0.0079819956
|1 CALLS / CAD
C$0.0018620316
|1 CALLS / BDT
৳0.1573742232
|1 CALLS / NGN
₦2.0125436508
|1 CALLS / UAH
₴0.055209888
|1 CALLS / VES
Bs0.06901236
|1 CALLS / PKR
Rs0.362900844
|1 CALLS / KZT
₸0.6915038472
|1 CALLS / THB
฿0.0452877336
|1 CALLS / TWD
NT$0.04296996
|1 CALLS / CHF
Fr0.0011849292
|1 CALLS / HKD
HK$0.0101304936
|1 CALLS / MAD
.د.م0.013086306