Onyx Arches Fiyatı (OXA)
Bugün için canlı Onyx Arches (OXA) fiyatı, 0.07154 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OXA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Onyx Arches Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 473.83 USD
- Gün içindeki Onyx Arches fiyat değişimi -3.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Onyx Arches / USD fiyat değişimi, $ -0.00254601484044774.
Son 30 gün içerisinde, Onyx Arches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Onyx Arches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Onyx Arches / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00254601484044774
|-3.43%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Onyx Arches fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.57%
-3.43%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OXA is a blockchain based crypto payment solution designed for the Travel & Hospitality industry, offering a seamless way for tourists, business travelers, and adventurers to make fast, secure payments globally. Using the OXA token and Onyx Arches platform, users can pay for flights, trains, and hotel bookings with low fees, real time currency conversion, and enhanced security. With decentralized features, OXA eliminates traditional payment barriers, providing greater transparency and control for users. It’s the future of travel, making cross border transactions faster, more convenient, and cost-effective.
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