Penguin Finance Fiyatı (PEFI)
Bugün için canlı Penguin Finance (PEFI) fiyatı, 0.00973665 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 186.54K USD. PEFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Penguin Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.20K USD
- Gün içindeki Penguin Finance fiyat değişimi -2.00%
- Dolaşımdaki arz: 19.16M USD.
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Gün içerisinde, Penguin Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.000198973964409386.
Son 30 gün içerisinde, Penguin Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0031176743.
Son 60 gün içerisinde, Penguin Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0000572096.
Son 90 gün içerisinde, Penguin Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.000602392223053616.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000198973964409386
|-2.00%
|30 Gün
|$ -0.0031176743
|-32.01%
|60 Gün
|$ +0.0000572096
|+0.59%
|90 Gün
|$ +0.000602392223053616
|+6.59%
En güncel Penguin Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.05%
-2.00%
-20.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
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|1 PEFI / AUD
A$0.0156760065
|1 PEFI / GBP
￡0.0078866865
|1 PEFI / EUR
€0.0094445505
|1 PEFI / USD
$0.00973665
|1 PEFI / MYR
RM0.043814925
|1 PEFI / TRY
₺0.345456342
|1 PEFI / JPY
¥1.535469705
|1 PEFI / RUB
₽1.0004407875
|1 PEFI / INR
₹0.84319389
|1 PEFI / IDR
Rp159.617187576
|1 PEFI / PHP
₱0.5698861245
|1 PEFI / EGP
￡E.0.491700825
|1 PEFI / BRL
R$0.0592961985
|1 PEFI / CAD
C$0.0139234095
|1 PEFI / BDT
৳1.176771519
|1 PEFI / NGN
₦15.0488688735
|1 PEFI / UAH
₴0.41283396
|1 PEFI / VES
Bs0.51604245
|1 PEFI / PKR
Rs2.713604355
|1 PEFI / KZT
₸5.170745349
|1 PEFI / THB
฿0.3373749225
|1 PEFI / TWD
NT$0.3219910155
|1 PEFI / CHF
Fr0.0088603515
|1 PEFI / HKD
HK$0.075751137
|1 PEFI / MAD
.د.م0.0978533325