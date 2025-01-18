Pixocracy Fiyatı (PIX)
Bugün için canlı Pixocracy (PIX) fiyatı, 0.00197175 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.98M USD. PIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pixocracy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 256.94K USD
- Gün içindeki Pixocracy fiyat değişimi -16.25%
- Dolaşımdaki arz: 999.95M USD.
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Gün içerisinde, Pixocracy / USD fiyat değişimi, $ -0.00038263710008002.
Son 30 gün içerisinde, Pixocracy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pixocracy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pixocracy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00038263710008002
|-16.25%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pixocracy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.21%
-16.25%
-70.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.
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