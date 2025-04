pomkori (KORI) Nedir?

created as a tribute to an internet-famous Pomeranian dog named Kori​ pomkori.com . The project’s goal is to leverage Kori’s widespread popularity to build a fun and engaging crypto ecosystem. KORI serves as the native token of this ecosystem, intended to be used for community activities and future platforms related to the Kori brand. This description is presented in a factual, third-person manner, focusing on purpose and functionality without any promotional exaggeration.

