POSTHUMAN Fiyatı (PHMN)
Bugün için canlı POSTHUMAN (PHMN) fiyatı, 5.09 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 61.94K USD. PHMN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
POSTHUMAN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.38K USD
- Gün içindeki POSTHUMAN fiyat değişimi +5.38%
- Dolaşımdaki arz: 12.19K USD.
MEXC'deki PHMN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PHMN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, POSTHUMAN / USD fiyat değişimi, $ +0.260041.
Son 30 gün içerisinde, POSTHUMAN / USD fiyat değişimi, $ -2.3655937880.
Son 60 gün içerisinde, POSTHUMAN / USD fiyat değişimi, $ -2.0298405910.
Son 90 gün içerisinde, POSTHUMAN / USD fiyat değişimi, $ -5.36543442144056.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.260041
|+5.38%
|30 Gün
|$ -2.3655937880
|-46.47%
|60 Gün
|$ -2.0298405910
|-39.87%
|90 Gün
|$ -5.36543442144056
|-51.31%
En güncel POSTHUMAN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.38%
+5.38%
-20.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PHMN / AUD
A$8.1949
|1 PHMN / GBP
￡4.1738
|1 PHMN / EUR
€4.9373
|1 PHMN / USD
$5.09
|1 PHMN / MYR
RM22.905
|1 PHMN / TRY
₺180.6441
|1 PHMN / JPY
¥803.3038
|1 PHMN / RUB
₽525.4916
|1 PHMN / INR
₹440.4886
|1 PHMN / IDR
Rp83,442.6096
|1 PHMN / PHP
₱299.0375
|1 PHMN / EGP
￡E.256.7396
|1 PHMN / BRL
R$30.8963
|1 PHMN / CAD
C$7.2787
|1 PHMN / BDT
৳619.0967
|1 PHMN / NGN
₦7,903.7011
|1 PHMN / UAH
₴215.3579
|1 PHMN / VES
Bs269.77
|1 PHMN / PKR
Rs1,419.8046
|1 PHMN / KZT
₸2,701.6702
|1 PHMN / THB
฿176.8266
|1 PHMN / TWD
NT$167.97
|1 PHMN / CHF
Fr4.6319
|1 PHMN / HKD
HK$39.6002
|1 PHMN / MAD
.د.م51.2563