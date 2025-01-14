Print Protocol Fiyatı (PRINT)
Bugün için canlı Print Protocol (PRINT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.33M USD. PRINT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Print Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.14K USD
- Gün içindeki Print Protocol fiyat değişimi -7.89%
- Dolaşımdaki arz: 9.96B USD.
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Gün içerisinde, Print Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Print Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Print Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Print Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.89%
|30 Gün
|$ 0
|-41.74%
|60 Gün
|$ 0
|+57.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Print Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.22%
-7.89%
-27.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
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