Privapp Network Fiyatı (BPRIVA)
Bugün için canlı Privapp Network (BPRIVA) fiyatı, 0.01213635 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 38.96K USD. BPRIVA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Privapp Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 95.00 USD
- Gün içindeki Privapp Network fiyat değişimi +5.34%
- Dolaşımdaki arz: 3.21M USD.
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Gün içerisinde, Privapp Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0006157.
Son 30 gün içerisinde, Privapp Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0006167705.
Son 60 gün içerisinde, Privapp Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0120476927.
Son 90 gün içerisinde, Privapp Network / USD fiyat değişimi, $ -1.9547152961569332.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0006157
|+5.34%
|30 Gün
|$ -0.0006167705
|-5.08%
|60 Gün
|$ -0.0120476927
|-99.26%
|90 Gün
|$ -1.9547152961569332
|-99.38%
En güncel Privapp Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.57%
+5.34%
-3.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
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|1 BPRIVA / AUD
A$0.0195395235
|1 BPRIVA / GBP
￡0.009951807
|1 BPRIVA / EUR
€0.0117722595
|1 BPRIVA / USD
$0.01213635
|1 BPRIVA / MYR
RM0.054613575
|1 BPRIVA / TRY
₺0.4307190615
|1 BPRIVA / JPY
¥1.915358757
|1 BPRIVA / RUB
₽1.252956774
|1 BPRIVA / INR
₹1.050279729
|1 BPRIVA / IDR
Rp198.956525544
|1 BPRIVA / PHP
₱0.7130105625
|1 BPRIVA / EGP
￡E.0.612157494
|1 BPRIVA / BRL
R$0.0736676445
|1 BPRIVA / CAD
C$0.0173549805
|1 BPRIVA / BDT
৳1.4761442505
|1 BPRIVA / NGN
₦18.8452029165
|1 BPRIVA / UAH
₴0.5134889685
|1 BPRIVA / VES
Bs0.64322655
|1 BPRIVA / PKR
Rs3.385313469
|1 BPRIVA / KZT
₸6.441731853
|1 BPRIVA / THB
฿0.421616799
|1 BPRIVA / TWD
NT$0.40049955
|1 BPRIVA / CHF
Fr0.0110440785
|1 BPRIVA / HKD
HK$0.094420803
|1 BPRIVA / MAD
.د.م0.1222130445