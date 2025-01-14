Pyth USDC Fiyatı (PYTHUSDC)
Bugün için canlı Pyth USDC (PYTHUSDC) fiyatı, 1.029 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 820.15K USD. PYTHUSDC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pyth USDC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Pyth USDC fiyat değişimi +0.55%
- Dolaşımdaki arz: 796.99K USD.
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Gün içerisinde, Pyth USDC / USD fiyat değişimi, $ +0.00567249.
Son 30 gün içerisinde, Pyth USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pyth USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pyth USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00567249
|+0.55%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pyth USDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
+0.55%
+0.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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|1 PYTHUSDC / AUD
A$1.65669
|1 PYTHUSDC / GBP
￡0.84378
|1 PYTHUSDC / EUR
€0.99813
|1 PYTHUSDC / USD
$1.029
|1 PYTHUSDC / MYR
RM4.6305
|1 PYTHUSDC / TRY
₺36.50892
|1 PYTHUSDC / JPY
¥162.34533
|1 PYTHUSDC / RUB
₽106.23396
|1 PYTHUSDC / INR
₹89.04966
|1 PYTHUSDC / IDR
Rp16,868.84976
|1 PYTHUSDC / PHP
₱60.46404
|1 PYTHUSDC / EGP
￡E.51.90276
|1 PYTHUSDC / BRL
R$6.23574
|1 PYTHUSDC / CAD
C$1.47147
|1 PYTHUSDC / BDT
৳125.15727
|1 PYTHUSDC / NGN
₦1,597.82091
|1 PYTHUSDC / UAH
₴43.53699
|1 PYTHUSDC / VES
Bs54.537
|1 PYTHUSDC / PKR
Rs287.02926
|1 PYTHUSDC / KZT
₸546.17262
|1 PYTHUSDC / THB
฿35.71659
|1 PYTHUSDC / TWD
NT$33.957
|1 PYTHUSDC / CHF
Fr0.93639
|1 PYTHUSDC / HKD
HK$8.00562
|1 PYTHUSDC / MAD
.د.م10.36203