QLix Fiyatı (QLIX)
Bugün için canlı QLix (QLIX) fiyatı, 0.213829 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 213.83K USD. QLIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QLix Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.17K USD
- Gün içindeki QLix fiyat değişimi +2.79%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, QLix / USD fiyat değişimi, $ +0.00579606.
Son 30 gün içerisinde, QLix / USD fiyat değişimi, $ +0.0547413572.
Son 60 gün içerisinde, QLix / USD fiyat değişimi, $ +1.0326850172.
Son 90 gün içerisinde, QLix / USD fiyat değişimi, $ +0.16799621999003257.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00579606
|+2.79%
|30 Gün
|$ +0.0547413572
|+25.60%
|60 Gün
|$ +1.0326850172
|+482.95%
|90 Gün
|$ +0.16799621999003257
|+366.54%
En güncel QLix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.10%
+2.79%
+11.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.
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|1 QLIX / AUD
A$0.34426469
|1 QLIX / GBP
￡0.17320149
|1 QLIX / EUR
€0.20741413
|1 QLIX / USD
$0.213829
|1 QLIX / MYR
RM0.9622305
|1 QLIX / TRY
₺7.58665292
|1 QLIX / JPY
¥33.7208333
|1 QLIX / RUB
₽21.97092975
|1 QLIX / INR
₹18.50689995
|1 QLIX / IDR
Rp3,448.85435587
|1 QLIX / PHP
₱12.51541137
|1 QLIX / EGP
￡E.10.80050279
|1 QLIX / BRL
R$1.30221861
|1 QLIX / CAD
C$0.30577547
|1 QLIX / BDT
৳25.84337294
|1 QLIX / NGN
₦330.49196411
|1 QLIX / UAH
₴9.0663496
|1 QLIX / VES
Bs11.332937
|1 QLIX / PKR
Rs59.5941423
|1 QLIX / KZT
₸113.55602874
|1 QLIX / THB
฿7.40703656
|1 QLIX / TWD
NT$7.06918674
|1 QLIX / CHF
Fr0.19458439
|1 QLIX / HKD
HK$1.66358962
|1 QLIX / MAD
.د.م2.14898145