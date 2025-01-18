QUEEN POOIE Fiyatı (QUEEN2)
Bugün için canlı QUEEN POOIE (QUEEN2) fiyatı, 0.00308264 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.83M USD. QUEEN2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QUEEN POOIE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.30K USD
- Gün içindeki QUEEN POOIE fiyat değişimi -5.18%
- Dolaşımdaki arz: 2.22B USD.
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Gün içerisinde, QUEEN POOIE / USD fiyat değişimi, $ -0.000168598447809767.
Son 30 gün içerisinde, QUEEN POOIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, QUEEN POOIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, QUEEN POOIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000168598447809767
|-5.18%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel QUEEN POOIE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.59%
-5.18%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
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|1 QUEEN2 / AUD
A$0.0049630504
|1 QUEEN2 / GBP
￡0.0025277648
|1 QUEEN2 / EUR
€0.0029901608
|1 QUEEN2 / USD
$0.00308264
|1 QUEEN2 / MYR
RM0.01387188
|1 QUEEN2 / TRY
₺0.1092179352
|1 QUEEN2 / JPY
¥0.4817241528
|1 QUEEN2 / RUB
₽0.3159397736
|1 QUEEN2 / INR
₹0.2668949712
|1 QUEEN2 / IDR
Rp50.5350738816
|1 QUEEN2 / PHP
₱0.180488572
|1 QUEEN2 / EGP
￡E.0.155365056
|1 QUEEN2 / BRL
R$0.018804104
|1 QUEEN2 / CAD
C$0.0044390016
|1 QUEEN2 / BDT
৳0.37454076
|1 QUEEN2 / NGN
₦4.8016125432
|1 QUEEN2 / UAH
₴0.1298099704
|1 QUEEN2 / VES
Bs0.16646256
|1 QUEEN2 / PKR
Rs0.8593783792
|1 QUEEN2 / KZT
₸1.6362036592
|1 QUEEN2 / THB
฿0.1060119896
|1 QUEEN2 / TWD
NT$0.1013880296
|1 QUEEN2 / CHF
Fr0.0028052024
|1 QUEEN2 / HKD
HK$0.0239829392
|1 QUEEN2 / MAD
.د.م0.0309497056