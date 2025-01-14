Relend USDC Fiyatı (REUSDC)
Bugün için canlı Relend USDC (REUSDC) fiyatı, 1.03 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.11M USD. REUSDC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Relend USDC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Relend USDC fiyat değişimi +0.42%
- Dolaşımdaki arz: 19.50M USD.
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Gün içerisinde, Relend USDC / USD fiyat değişimi, $ +0.00430581.
Son 30 gün içerisinde, Relend USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Relend USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Relend USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00430581
|+0.42%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Relend USDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
+0.42%
+0.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 REUSDC / AUD
A$1.6583
|1 REUSDC / GBP
￡0.8446
|1 REUSDC / EUR
€0.9991
|1 REUSDC / USD
$1.03
|1 REUSDC / MYR
RM4.635
|1 REUSDC / TRY
₺36.5547
|1 REUSDC / JPY
¥162.6885
|1 REUSDC / RUB
₽105.8325
|1 REUSDC / INR
₹89.1877
|1 REUSDC / IDR
Rp16,885.2432
|1 REUSDC / PHP
₱60.5228
|1 REUSDC / EGP
￡E.51.9944
|1 REUSDC / BRL
R$6.3139
|1 REUSDC / CAD
C$1.4729
|1 REUSDC / BDT
৳124.4858
|1 REUSDC / NGN
₦1,591.9577
|1 REUSDC / UAH
₴43.672
|1 REUSDC / VES
Bs54.59
|1 REUSDC / PKR
Rs287.061
|1 REUSDC / KZT
₸546.9918
|1 REUSDC / THB
฿35.8234
|1 REUSDC / TWD
NT$33.99
|1 REUSDC / CHF
Fr0.9373
|1 REUSDC / HKD
HK$8.0134
|1 REUSDC / MAD
.د.م10.3515