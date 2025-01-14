RIKO Fiyatı (RIKO)
Bugün için canlı RIKO (RIKO) fiyatı, 0.00698942 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.01M USD. RIKO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RIKO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.79K USD
- Gün içindeki RIKO fiyat değişimi +2.04%
- Dolaşımdaki arz: 574.21M USD.
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Gün içerisinde, RIKO / USD fiyat değişimi, $ +0.00013991.
Son 30 gün içerisinde, RIKO / USD fiyat değişimi, $ +0.0002517470.
Son 60 gün içerisinde, RIKO / USD fiyat değişimi, $ +0.0004608606.
Son 90 gün içerisinde, RIKO / USD fiyat değişimi, $ -0.000037800504884019.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00013991
|+2.04%
|30 Gün
|$ +0.0002517470
|+3.60%
|60 Gün
|$ +0.0004608606
|+6.59%
|90 Gün
|$ -0.000037800504884019
|-0.53%
En güncel RIKO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.76%
+2.04%
+4.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
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C$0.0099948706
|1 RIKO / BDT
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.د.م0.070243671