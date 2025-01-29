Rouge Studio Fiyatı (ROUGE)
Bugün için canlı Rouge Studio (ROUGE) fiyatı, 0.01285137 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 269.79K USD. ROUGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rouge Studio Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.55K USD
- Gün içindeki Rouge Studio fiyat değişimi -16.53%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
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Gün içerisinde, Rouge Studio / USD fiyat değişimi, $ -0.00254643398566995.
Son 30 gün içerisinde, Rouge Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rouge Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rouge Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00254643398566995
|-16.53%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rouge Studio fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
-16.53%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
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