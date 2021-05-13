SafeMoon Inu Fiyatı (SMI)
Bugün için canlı SafeMoon Inu (SMI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 795.00K USD. SMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SafeMoon Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.37K USD
- Gün içindeki SafeMoon Inu fiyat değişimi -4.52%
- Dolaşımdaki arz: 1.00T USD.
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Gün içerisinde, SafeMoon Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SafeMoon Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SafeMoon Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SafeMoon Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.52%
|30 Gün
|$ 0
|-23.37%
|60 Gün
|$ 0
|+4.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SafeMoon Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.52%
-16.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
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