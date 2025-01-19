SEDUX AI Fiyatı (SEDUX)
Bugün için canlı SEDUX AI (SEDUX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 701.58K USD. SEDUX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SEDUX AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 220.49K USD
- Gün içindeki SEDUX AI fiyat değişimi -4.42%
- Dolaşımdaki arz: 965.41M USD.
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Gün içerisinde, SEDUX AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SEDUX AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SEDUX AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SEDUX AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.42%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SEDUX AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.94%
-4.42%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.
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