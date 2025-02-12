Silver Fiyatı (AG)
Bugün için canlı Silver (AG) fiyatı, 0.847735 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Silver Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.46K USD
- Gün içindeki Silver fiyat değişimi -0.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ -0.0004421975036237.
Son 30 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ -0.4115950947.
Son 60 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0004421975036237
|-0.05%
|30 Gün
|$ -0.4115950947
|-48.55%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Silver fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.35%
-0.05%
-5.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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A$1.34789865
|1 AG / GBP
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|1 AG / EUR
€0.8138256
|1 AG / USD
$0.847735
|1 AG / MYR
RM3.7808981
|1 AG / TRY
₺30.5523694
|1 AG / JPY
¥130.23752805
|1 AG / RUB
₽81.8403369
|1 AG / INR
₹73.5325339
|1 AG / IDR
Rp13,897.2928584
|1 AG / PHP
₱49.3042676
|1 AG / EGP
￡E.42.7767081
|1 AG / BRL
R$4.8829536
|1 AG / CAD
C$1.2037837
|1 AG / BDT
৳102.61832175
|1 AG / NGN
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|1 AG / UAH
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