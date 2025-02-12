Silver Logosu

Silver Fiyatı (AG)

USD

Silver (AG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.847735
$0.847735$0.847735
0.00%(1D)

Bugünkü Silver (AG) Fiyatı

Bugün için canlı Silver (AG) fiyatı, 0.847735 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Silver Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.46K USD
- Gün içindeki Silver fiyat değişimi -0.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki AG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Silver (AG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ -0.0004421975036237.
Son 30 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ -0.4115950947.
Son 60 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Silver / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0004421975036237-0.05%
30 Gün$ -0.4115950947-48.55%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Silver (AG) Fiyat Analizi

En güncel Silver fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.807038
$ 0.807038$ 0.807038

$ 0.890892
$ 0.890892$ 0.890892

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

+0.35%

-0.05%

-5.29%

Silver (AG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.46K
$ 3.46K$ 3.46K

0.00
0.00 0.00

Silver (AG) Nedir?

SilverSwap is the first premium DEX (Decentralized Exchange) on Sonic that offers fully novel tokenomics, including a 9-year runway, a burn-centric design, unmatchedcswap speeds, and the most effective and high-yielding liquidity provision options. SilverSwap offers best-in-class designs for UI/UX without compromising on effectivity. Through the use of Concentrated liquidity powered by Algebra, SilverSwap ensure swaps are always providing the best depths to traders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Silver (AG) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Silver (AG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AG / AUD
A$1.34789865
1 AG / GBP
0.678188
1 AG / EUR
0.8138256
1 AG / USD
$0.847735
1 AG / MYR
RM3.7808981
1 AG / TRY
30.5523694
1 AG / JPY
¥130.23752805
1 AG / RUB
81.8403369
1 AG / INR
73.5325339
1 AG / IDR
Rp13,897.2928584
1 AG / PHP
49.3042676
1 AG / EGP
￡E.42.7767081
1 AG / BRL
R$4.8829536
1 AG / CAD
C$1.2037837
1 AG / BDT
102.61832175
1 AG / NGN
1,272.8741025
1 AG / UAH
35.34207215
1 AG / VES
Bs50.8641
1 AG / PKR
Rs236.52654235
1 AG / KZT
427.4958058
1 AG / THB
฿28.8738541
1 AG / TWD
NT$27.84809475
1 AG / CHF
Fr0.77143885
1 AG / HKD
HK$6.60385565
1 AG / MAD
.د.م8.48582735