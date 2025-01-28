Solana Mascot Fiyatı (LUMIO)
Bugün için canlı Solana Mascot (LUMIO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 30.13K USD. LUMIO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Solana Mascot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.86K USD
- Gün içindeki Solana Mascot fiyat değişimi -15.00%
- Dolaşımdaki arz: 999.91M USD.
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Gün içerisinde, Solana Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solana Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solana Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solana Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-15.00%
|30 Gün
|$ 0
|-51.80%
|60 Gün
|$ 0
|-72.10%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Solana Mascot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.62%
-15.00%
-40.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars
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