Solify100 Fiyatı (S100)
Bugün için canlı Solify100 (S100) fiyatı, 0,00175551 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,75M USD. S100 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Solify100 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Solify100 fiyat değişimi +%16,32
- Dolaşımdaki arz: 998,45M USD.
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Gün içerisinde, Solify100 / USD fiyat değişimi, $ +0,00024627.
Son 30 gün içerisinde, Solify100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solify100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solify100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00024627
|+%16,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Solify100 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,05
+%16,32
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.
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|1 S100 / VND
₫46,19624565
|1 S100 / AUD
A$0,0026859303
|1 S100 / GBP
￡0,0012815223
|1 S100 / EUR
€0,0015097386
|1 S100 / USD
$0,00175551
|1 S100 / MYR
RM0,0074258073
|1 S100 / TRY
₺0,0691846491
|1 S100 / JPY
¥0,2542329582
|1 S100 / RUB
₽0,1377899799
|1 S100 / INR
₹0,1508158641
|1 S100 / IDR
Rp28,7788478544
|1 S100 / KRW
₩2,3884415754
|1 S100 / PHP
₱0,0992740905
|1 S100 / EGP
￡E.0,0882143775
|1 S100 / BRL
R$0,0096377499
|1 S100 / CAD
C$0,0023699385
|1 S100 / BDT
৳0,2145935424
|1 S100 / NGN
₦2,709103032
|1 S100 / UAH
₴0,0729414405
|1 S100 / VES
Bs0,17906202
|1 S100 / PKR
Rs0,4968795504
|1 S100 / KZT
₸0,8997866505
|1 S100 / THB
฿0,0570716301
|1 S100 / TWD
NT$0,0516471042
|1 S100 / AED
د.إ0,0064427217
|1 S100 / CHF
Fr0,0014219631
|1 S100 / HKD
HK$0,0137631984
|1 S100 / MAD
.د.م0,0159926961
|1 S100 / MXN
$0,0332318043