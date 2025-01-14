Squirrel Swap Fiyatı (SQRL)
Bugün için canlı Squirrel Swap (SQRL) fiyatı, 0.00102983 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.03M USD. SQRL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Squirrel Swap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.93K USD
- Gün içindeki Squirrel Swap fiyat değişimi +11.87%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, Squirrel Swap / USD fiyat değişimi, $ +0.00010925.
Son 30 gün içerisinde, Squirrel Swap / USD fiyat değişimi, $ +0.0009246370.
Son 60 gün içerisinde, Squirrel Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Squirrel Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010925
|+11.87%
|30 Gün
|$ +0.0009246370
|+89.79%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Squirrel Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.53%
+11.87%
-4.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
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