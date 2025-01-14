SUKI Fiyatı (SUKI)
Bugün için canlı SUKI (SUKI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.51K USD. SUKI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SUKI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.45 USD
- Gün içindeki SUKI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 183.79M USD.
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Gün içerisinde, SUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SUKI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-21.46%
|60 Gün
|$ 0
|-28.23%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel SUKI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .
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