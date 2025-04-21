Surfing Coco Fiyatı (COCO)
Bugün için canlı Surfing Coco (COCO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.51K USD. COCO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Surfing Coco Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Surfing Coco fiyat değişimi -10.47%
- Dolaşımdaki arz: 791.93M USD.
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Gün içerisinde, Surfing Coco / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Surfing Coco / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Surfing Coco / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Surfing Coco / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-10.47%
|30 Gün
|$ 0
|+20.52%
|60 Gün
|$ 0
|-36.56%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Surfing Coco fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-10.47%
+60.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
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