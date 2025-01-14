Sway Social Fiyatı (SWAY)
Bugün için canlı Sway Social (SWAY) fiyatı, 0.00145368 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.86K USD. SWAY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sway Social Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.20K USD
- Gün içindeki Sway Social fiyat değişimi -0.43%
- Dolaşımdaki arz: 49.44M USD.
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Gün içerisinde, Sway Social / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sway Social / USD fiyat değişimi, $ -0.0002028120.
Son 60 gün içerisinde, Sway Social / USD fiyat değişimi, $ -0.0001336690.
Son 90 gün içerisinde, Sway Social / USD fiyat değişimi, $ -0.000296927068526624.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.43%
|30 Gün
|$ -0.0002028120
|-13.95%
|60 Gün
|$ -0.0001336690
|-9.19%
|90 Gün
|$ -0.000296927068526624
|-16.96%
En güncel Sway Social fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
-0.43%
-3.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
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