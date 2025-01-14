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The Bitcoin Killa Fiyatı (KILLA)

USD

The Bitcoin Killa (KILLA) Canlı Fiyat Grafiği

$9.58
$9.58$9.58
+7.30%(1D)

Bugünkü The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyatı

Bugün için canlı The Bitcoin Killa (KILLA) fiyatı, 9.58 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 201.19K USD. KILLA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Bitcoin Killa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.20K USD
- Gün içindeki The Bitcoin Killa fiyat değişimi +7.32%
- Dolaşımdaki arz: 21.00K USD.

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USD Bazında The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ +0.653504.
Son 30 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -4.7387642440.
Son 60 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -5.5184938560.
Son 90 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ +5.601010385938628.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.653504+7.32%
30 Gün$ -4.7387642440-49.46%
60 Gün$ -5.5184938560-57.60%
90 Gün$ +5.601010385938628+140.76%

The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyat Analizi

En güncel The Bitcoin Killa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 8.87
$ 8.87$ 8.87

$ 9.72
$ 9.72$ 9.72

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

+0.59%

+7.32%

-16.93%

The Bitcoin Killa (KILLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 201.19K
$ 201.19K$ 201.19K

$ 7.20K
$ 7.20K$ 7.20K

21.00K
21.00K 21.00K

The Bitcoin Killa (KILLA) Nedir?

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

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The Bitcoin Killa (KILLA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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KILLA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KILLA / AUD
A$15.4238
1 KILLA / GBP
7.7598
1 KILLA / EUR
9.2926
1 KILLA / USD
$9.58
1 KILLA / MYR
RM43.11
1 KILLA / TRY
339.8984
1 KILLA / JPY
¥1,509.0416
1 KILLA / RUB
984.345
1 KILLA / INR
828.8616
1 KILLA / IDR
Rp154,516.1074
1 KILLA / PHP
561.1006
1 KILLA / EGP
￡E.483.8858
1 KILLA / BRL
R$58.3422
1 KILLA / CAD
C$13.6994
1 KILLA / BDT
1,157.8388
1 KILLA / NGN
14,806.7522
1 KILLA / UAH
406.192
1 KILLA / VES
Bs507.74
1 KILLA / PKR
Rs2,669.946
1 KILLA / KZT
5,087.5548
1 KILLA / THB
฿332.2344
1 KILLA / TWD
NT$316.9064
1 KILLA / CHF
Fr8.7178
1 KILLA / HKD
HK$74.5324
1 KILLA / MAD
.د.م96.279