the black sheep Fiyatı (SHIGGA)
Bugün için canlı the black sheep (SHIGGA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 292.77K USD. SHIGGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
the black sheep Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 283.28K USD
- Gün içindeki the black sheep fiyat değişimi -1.14%
- Dolaşımdaki arz: 999.96M USD.
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Gün içerisinde, the black sheep / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, the black sheep / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, the black sheep / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, the black sheep / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.14%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel the black sheep fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.37%
-1.14%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!
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