The Pride Fiyatı (PRIDE)
Bugün için canlı The Pride (PRIDE) fiyatı, 0.00017687 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PRIDE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Pride Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki The Pride fiyat değişimi -38.29%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, The Pride / USD fiyat değişimi, $ -0.000109744827788997.
Son 30 gün içerisinde, The Pride / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Pride / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Pride / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000109744827788997
|-38.29%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Pride fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-18.37%
-38.29%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
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$0.00017687
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Bs0.01521082
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د.إ0.0006491129
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Fr0.0001450334
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.د.م0.0016378162
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