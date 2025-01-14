The RugCoon Fiyatı (RUGGA)
Bugün için canlı The RugCoon (RUGGA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 186.21K USD. RUGGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The RugCoon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.70K USD
- Gün içindeki The RugCoon fiyat değişimi +2.82%
- Dolaşımdaki arz: 999.03M USD.
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Gün içerisinde, The RugCoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The RugCoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The RugCoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The RugCoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.82%
|30 Gün
|$ 0
|-59.11%
|60 Gün
|$ 0
|-87.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The RugCoon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.72%
+2.82%
-23.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.
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