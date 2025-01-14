this will cook Fiyatı (WOMEN)
Bugün için canlı this will cook (WOMEN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 18.57K USD. WOMEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
this will cook Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 140.01 USD
- Gün içindeki this will cook fiyat değişimi +4.93%
- Dolaşımdaki arz: 998.66M USD.
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Gün içerisinde, this will cook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, this will cook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, this will cook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, this will cook / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.93%
|30 Gün
|$ 0
|-28.94%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel this will cook fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.59%
+4.93%
-22.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
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