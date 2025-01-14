TruFin Staked APT Fiyatı (TRUAPT)
Bugün için canlı TruFin Staked APT (TRUAPT) fiyatı, 8.29 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 82.33M USD. TRUAPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TruFin Staked APT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 233.03 USD
- Gün içindeki TruFin Staked APT fiyat değişimi -9.16%
- Dolaşımdaki arz: 9.94M USD.
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Gün içerisinde, TruFin Staked APT / USD fiyat değişimi, $ -0.83618081792967.
Son 30 gün içerisinde, TruFin Staked APT / USD fiyat değişimi, $ -3.2327418720.
Son 60 gün içerisinde, TruFin Staked APT / USD fiyat değişimi, $ -2.2420097750.
Son 90 gün içerisinde, TruFin Staked APT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.83618081792967
|-9.16%
|30 Gün
|$ -3.2327418720
|-38.99%
|60 Gün
|$ -2.2420097750
|-27.04%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TruFin Staked APT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-9.16%
-19.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
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|1 TRUAPT / AUD
A$13.3469
|1 TRUAPT / GBP
￡6.7149
|1 TRUAPT / EUR
€8.0413
|1 TRUAPT / USD
$8.29
|1 TRUAPT / MYR
RM37.3879
|1 TRUAPT / TRY
₺294.2121
|1 TRUAPT / JPY
¥1,304.017
|1 TRUAPT / RUB
₽851.7975
|1 TRUAPT / INR
₹718.2456
|1 TRUAPT / IDR
Rp135,901.6176
|1 TRUAPT / PHP
₱486.0427
|1 TRUAPT / EGP
￡E.418.645
|1 TRUAPT / BRL
R$50.4861
|1 TRUAPT / CAD
C$11.8547
|1 TRUAPT / BDT
৳1,007.6495
|1 TRUAPT / NGN
₦12,852.6502
|1 TRUAPT / UAH
₴351.496
|1 TRUAPT / VES
Bs439.37
|1 TRUAPT / PKR
Rs2,310.423
|1 TRUAPT / KZT
₸4,402.4874
|1 TRUAPT / THB
฿287.663
|1 TRUAPT / TWD
NT$274.5648
|1 TRUAPT / CHF
Fr7.5439
|1 TRUAPT / HKD
HK$64.4962
|1 TRUAPT / MAD
.د.م83.6461