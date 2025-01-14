TSUBA Fiyatı (TSUBA)
Bugün için canlı TSUBA (TSUBA) fiyatı, 0.00116036 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.16M USD. TSUBA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TSUBA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.63K USD
- Gün içindeki TSUBA fiyat değişimi +16.56%
- Dolaşımdaki arz: 999.88M USD.
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Gün içerisinde, TSUBA / USD fiyat değişimi, $ +0.00016485.
Son 30 gün içerisinde, TSUBA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TSUBA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TSUBA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00016485
|+16.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TSUBA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.91%
+16.56%
-59.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 TSUBA / AUD
A$0.0018681796
|1 TSUBA / GBP
￡0.0009514952
|1 TSUBA / EUR
€0.0011255492
|1 TSUBA / USD
$0.00116036
|1 TSUBA / MYR
RM0.00522162
|1 TSUBA / TRY
₺0.0411811764
|1 TSUBA / JPY
¥0.1831860332
|1 TSUBA / RUB
₽0.11922699
|1 TSUBA / INR
₹0.1004523652
|1 TSUBA / IDR
Rp19.0222920384
|1 TSUBA / PHP
₱0.06817115
|1 TSUBA / EGP
￡E.0.0585749728
|1 TSUBA / BRL
R$0.0071130068
|1 TSUBA / CAD
C$0.0016593148
|1 TSUBA / BDT
৳0.1402411096
|1 TSUBA / NGN
₦1.7934408124
|1 TSUBA / UAH
₴0.049199264
|1 TSUBA / VES
Bs0.06149908
|1 TSUBA / PKR
Rs0.323392332
|1 TSUBA / KZT
₸0.6162207816
|1 TSUBA / THB
฿0.0403689244
|1 TSUBA / TWD
NT$0.03829188
|1 TSUBA / CHF
Fr0.0010559276
|1 TSUBA / HKD
HK$0.0090276008
|1 TSUBA / MAD
.د.م0.011661618