UCX Fiyatı (UCX)
Bugün için canlı UCX (UCX) fiyatı, 0.01562641 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 697.88K USD. UCX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UCX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 66.51K USD
- Gün içindeki UCX fiyat değişimi -0.14%
- Dolaşımdaki arz: 44.67M USD.
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Gün içerisinde, UCX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UCX / USD fiyat değişimi, $ -0.0000324404.
Son 60 gün içerisinde, UCX / USD fiyat değişimi, $ -0.0053512937.
Son 90 gün içerisinde, UCX / USD fiyat değişimi, $ -0.006965081145872004.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.14%
|30 Gün
|$ -0.0000324404
|-0.20%
|60 Gün
|$ -0.0053512937
|-34.24%
|90 Gün
|$ -0.006965081145872004
|-30.83%
En güncel UCX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.20%
-0.14%
-6.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’
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|1 UCX / AUD
A$0.0251585201
|1 UCX / GBP
￡0.0126573921
|1 UCX / EUR
€0.0151576177
|1 UCX / USD
$0.01562641
|1 UCX / MYR
RM0.070318845
|1 UCX / TRY
₺0.5544250268
|1 UCX / JPY
¥2.4614721032
|1 UCX / RUB
₽1.6056136275
|1 UCX / INR
₹1.3523095214
|1 UCX / IDR
Rp252.0388356823
|1 UCX / PHP
₱0.9150825696
|1 UCX / EGP
￡E.0.789133705
|1 UCX / BRL
R$0.0951648369
|1 UCX / CAD
C$0.0223457663
|1 UCX / BDT
৳1.8886079126
|1 UCX / NGN
₦24.1520230319
|1 UCX / UAH
₴0.662559784
|1 UCX / VES
Bs0.82819973
|1 UCX / PKR
Rs4.355080467
|1 UCX / KZT
₸8.2985612946
|1 UCX / THB
฿0.5423926911
|1 UCX / TWD
NT$0.5169216428
|1 UCX / CHF
Fr0.0142200331
|1 UCX / HKD
HK$0.1215734698
|1 UCX / MAD
.د.م0.1570454205