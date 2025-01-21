USD WINK Fiyatı (USDW)
Bugün için canlı USD WINK (USDW) fiyatı, 0.998149 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 272.59K USD. USDW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
USD WINK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.30K USD
- Gün içindeki USD WINK fiyat değişimi +0.99%
- Dolaşımdaki arz: 272.99K USD.
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Gün içerisinde, USD WINK / USD fiyat değişimi, $ +0.00975789.
Son 30 gün içerisinde, USD WINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, USD WINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, USD WINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00975789
|+0.99%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel USD WINK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+0.99%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
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