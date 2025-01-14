Vault AI Fiyatı ($VAULT)
Bugün için canlı Vault AI ($VAULT) fiyatı, 0.00406333 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 406.33K USD. $VAULT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vault AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 178.09 USD
- Gün içindeki Vault AI fiyat değişimi -3.26%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Vault AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000137227662746505.
Son 30 gün içerisinde, Vault AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0011864188.
Son 60 gün içerisinde, Vault AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0005558407.
Son 90 gün içerisinde, Vault AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000481064714506957.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000137227662746505
|-3.26%
|30 Gün
|$ -0.0011864188
|-29.19%
|60 Gün
|$ -0.0005558407
|-13.67%
|90 Gün
|$ -0.000481064714506957
|-10.58%
En güncel Vault AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.26%
-3.26%
-15.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
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A$0.0065419613
|1 $VAULT / GBP
￡0.0032912973
|1 $VAULT / EUR
€0.0039414301
|1 $VAULT / USD
$0.00406333
|1 $VAULT / MYR
RM0.018284985
|1 $VAULT / TRY
₺0.1441669484
|1 $VAULT / JPY
¥0.6402589081
|1 $VAULT / RUB
₽0.4174665242
|1 $VAULT / INR
₹0.3516405782
|1 $VAULT / IDR
Rp65.5375714699
|1 $VAULT / PHP
₱0.2379486048
|1 $VAULT / EGP
￡E.0.2052387983
|1 $VAULT / BRL
R$0.0247456797
|1 $VAULT / CAD
C$0.0058105619
|1 $VAULT / BDT
৳0.4910940638
|1 $VAULT / NGN
₦6.2802422147
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₴0.172285192
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Bs0.21535649
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Rs1.132450071
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Fr0.0036976303
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.د.م0.0408364665