WAA Fiyatı (WAA)
Bugün için canlı WAA (WAA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 524.02K USD. WAA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WAA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 184.13K USD
- Gün içindeki WAA fiyat değişimi -23.00%
- Dolaşımdaki arz: 999.89M USD.
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Gün içerisinde, WAA / USD fiyat değişimi, $ -0.000156590962790067.
Son 30 gün içerisinde, WAA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WAA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WAA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000156590962790067
|-23.00%
|30 Gün
|$ 0
|+3.49%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WAA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-12.95%
-23.00%
+27.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.
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