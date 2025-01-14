Whatever Ape Fiyatı (WAPE)
Bugün için canlı Whatever Ape (WAPE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19.06K USD. WAPE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Whatever Ape Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 101.14 USD
- Gün içindeki Whatever Ape fiyat değişimi +5.15%
- Dolaşımdaki arz: 999.24M USD.
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Gün içerisinde, Whatever Ape / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Whatever Ape / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Whatever Ape / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Whatever Ape / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.15%
|30 Gün
|$ 0
|-26.18%
|60 Gün
|$ 0
|-49.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Whatever Ape fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.54%
+5.15%
-17.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.
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