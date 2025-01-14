X314 Fiyatı (X314)
Bugün için canlı X314 (X314) fiyatı, 0.02418184 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.72M USD. X314 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
X314 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.85K USD
- Gün içindeki X314 fiyat değişimi +4.05%
- Dolaşımdaki arz: 71.12M USD.
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Gün içerisinde, X314 / USD fiyat değişimi, $ +0.00094183.
Son 30 gün içerisinde, X314 / USD fiyat değişimi, $ -0.0110806970.
Son 60 gün içerisinde, X314 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, X314 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00094183
|+4.05%
|30 Gün
|$ -0.0110806970
|-45.82%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel X314 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.83%
+4.05%
-56.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 X314 / AUD
A$0.0389327624
|1 X314 / GBP
￡0.0198291088
|1 X314 / EUR
€0.0234563848
|1 X314 / USD
$0.02418184
|1 X314 / MYR
RM0.10881828
|1 X314 / TRY
₺0.8582135016
|1 X314 / JPY
¥3.8175870808
|1 X314 / RUB
₽2.48468406
|1 X314 / INR
₹2.0934218888
|1 X314 / IDR
Rp396.4235431296
|1 X314 / PHP
₱1.4206831
|1 X314 / EGP
￡E.1.2204574648
|1 X314 / BRL
R$0.1482346792
|1 X314 / CAD
C$0.0345800312
|1 X314 / BDT
৳2.9226171824
|1 X314 / NGN
₦37.3752100856
|1 X314 / UAH
₴1.025310016
|1 X314 / VES
Bs1.28163752
|1 X314 / PKR
Rs6.739478808
|1 X314 / KZT
₸12.8420079504
|1 X314 / THB
฿0.8410443952
|1 X314 / TWD
NT$0.79800072
|1 X314 / CHF
Fr0.0220054744
|1 X314 / HKD
HK$0.1881347152
|1 X314 / MAD
.د.م0.243027492