your outie Fiyatı (OUTIE)
Bugün için canlı your outie (OUTIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.61K USD. OUTIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
your outie Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki your outie fiyat değişimi +5.68%
- Dolaşımdaki arz: 999.64M USD.
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Gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.68%
|30 Gün
|$ 0
|-81.08%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel your outie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.67%
+5.68%
-34.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.
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