zkExchange (ZKEX) Nedir?

zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

zkExchange (ZKEX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi