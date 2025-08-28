Unawain ang Mga Panganib ng Futures Trading para Matiyak ang Mas Ligtas na Karanasan sa Trading

Kung ikukumpara sa iba pang uri ng pamumuhunan, ang futures trading ay nagdadala ng mas mataas na antas ng panganib. Ito ay dahil ang mga presyo ay maaaring mabilis na lumipat sa isang direksyon na hiKung ikukumpara sa iba pang uri ng pamumuhunan, ang futures trading ay nagdadala ng mas mataas na antas ng panganib. Ito ay dahil ang mga presyo ay maaaring mabilis na lumipat sa isang direksyon na hi
Kung ikukumpara sa iba pang uri ng pamumuhunan, ang futures trading ay nagdadala ng mas mataas na antas ng panganib. Ito ay dahil ang mga presyo ay maaaring mabilis na lumipat sa isang direksyon na hindi pabor sa iyong posisyon. Ang iyong mga pagkalugi ay maaaring lumampas sa mga inaasahan, at maaaring kailanganin kang magdagdag ng karagdagang margin upang mapanatili ang iyong posisyon. Samakatuwid, mahigpit na inirerekomenda ng MEXC na lubos mong maunawaan at masuri ang mga nauugnay na panganib bago sumali sa futures trading.
Ang futures trading ay isang uri ng derivatives trading na nagpapahintulot sa mga user na kumita mula sa mga paggalaw ng presyo nang hindi pagmamay-ari ang pinagbabatayan na cryptocurrency. Sa simpleng termino, binibigyang-daan nito ang mga user na bumili sa mahaba o magbenta sa panandalian batay sa kanilang mga hula sa merkado.
Hindi tulad ng tradisyunal na spot trading, ang futures trading ay sumusuporta sa leverage, na nagpapahintulot sa mga user na kontrolin ang isang mas malaking posisyon na may mas maliit na halaga ng kapital, na posibleng magpapalaki ng mga kita, ngunit tumataas din ang panganib. Ang pinakakaraniwan ay ang perpetual futures, na walang petsa ng pag-expire at nagbibigay-daan sa mga user na humawak ng mga posisyon nang flexible sa paglipas ng panahon. Salamat sa flexibility at capital efficiency nito, ang futures trading ay naging isang mahalagang tool para sa maraming mamumuhunan ng cryptocurrency.
Gayunpaman, ang patuloy na paggawa ng kita sa futures market ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga nauugnay na panganib. Dahil sa paggamit ng leverage at ang mataas na pagkasumpungin ng merkado ng crypto, ang mga pakinabang at pagkalugi ay parehong maaaring palakihin. Ang isang maling paghuhusga o hindi magandang pamamahala sa panganib ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pagkalugi, maging ang liquidation, sa maikling panahon. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pag-unawa sa mga panganib makakabuo ang mga user ng mahusay na mga diskarte at mapo-protektahan ang kanilang kapital.
Sa wastong paggamit ng leverage, ang mga mamumuhunan ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kahusayan sa kapital at mag-unlock ng mas malaking potensyal na kita. Gayunpaman, kasama ng mga potensyal na pakinabang na ito ay dumarating ang mas mataas na panganib. Samakatuwid, mahalaga para sa mga user ng MEXC na magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kung paano gumagana ang leverage sa futures trading.
Kapag nakikipagkalakalan ng perpetual futures, ang mga user ng MEXC ay dapat magtakda ng isang leverage multiplier batay sa kanilang mga indibidwal na kagustuhan sa kalakalan. Ang USDT-Margined Perpetual Futures ng MEXC ay sumusuporta sa adjustable na leverage mula 1x hanggang 500x (sa kasalukuyan, ang BTCUSDT at ETHUSDT trading pairs lang ang sumusuporta sa hanggang 500x leverage).
Halimbawa, kung plano mong magbukas ng posisyong BTCUSDT na nagkakahalaga ng 100,000 USDT, sa MEXC maaari kang pumili ng antas ng leverage gaya ng 10x, 50x, 100x, o kahit hanggang 500x. Ang leverage na iyong pinili ay direktang nakakaapekto sa paunang margin na kinakailangan. Kung mas mababa ang leverage, mas mataas ang halaga ng paunang margin na kailangan. Kung mas mataas ang leverage, mas mababa ang kinakailangang paunang margin.
Paghahambing ng Inisyal na Mga Kinakailangan sa Margin para sa Parehong Posisyon sa Iba't Ibang Antas ng Leverage
Sa margin trading, ang mga konsepto ng notional leverage at epektibong leverage ay kadalasang nagpapalito sa mga nagsisimula pa lang. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba upang mas mahusay na pamahalaan ang panganib at magtakda ng mga naaangkop na antas ng leverage.
Ipagpalagay na ang isang user na nagngangalang Alice ay mayroong 10,000 USDT sa kanyang Futures account sa MEXC. Kapag gumagamit ng cross margin mode, pipiliin niyang maglaan ng 1,000 USDT bilang margin at pumili ng 10x leverage. Sa pagbabalewala ng mga bayarin sa pangangalakal at slippage, ano ang aktwal na pagkilos ng posisyong ito kapag ganap na napuno ang order? Sa puntong ito, maaaring ilarawan ang leverage mula sa dalawang pananaw: ang notional leverage ay tumutukoy sa 10x na setting na pinili ni Alice bago ang trade. Gayunpaman, upang kalkulahin ang epektibong leverage, dapat isaalang-alang ng isa ang kabuuang mga asset sa cross margin account ni Alice. Ang resulta ay: 1,000 USDT x 10x / 10,000 USDT = 1x.
Sa isa pang senaryo, kapag gumamit si Alice ng nakahiwalay na margin mode at hindi pinagana ang tampok na karagdagang auto-margin ang napiling leverage multiplier ay ang aktwal na epektibong leverage na inilalapat.
Dahil sa medyo maikling kasaysayan nito, ang cryptocurrency derivatives market ay naiiba sa tradisyonal na financial market sa maraming paraan, partikular sa mga panuntunan sa pangangalakal. Halimbawa, hindi tulad ng mga stock market sa U.S., ang crypto futures trading ay hindi kasama ang mga circuit breaker o mga limitasyon sa pagbabago ng presyo. Kasabay nito, karamihan sa mga cryptocurrencies ay may medyo maliit na circulating market capitalizations, na ginagawang mas madaling kapitan sa mga matalim na paggalaw ng presyo sa loob ng maikling timeframe.
Kapag ang presyo ng isang crypto asset ay nakakaranas ng malaking volatility sa loob ng maikling panahon, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa mga posisyon sa futures, lalo na para sa mga mangangalakal na gumagamit ng mataas na leverage. Mula sa isang purong matematikal na pananaw, isaalang-alang ang isang mamumuhunan na nag-ngangalang Alice na gumagamit ng 10x epektibong leverage sa isang posisyon sa hinaharap. Kung ang presyo ng asset ay gumagalaw ng 10% sa kabaligtaran na direksyon, ganap na ma-li-liquidate ang posisyon. Ang threshold ng liquidation ay mas mauunawaan sa pamamagitan ng sumusunod na talahanayan:
Mga Threshold sa Paggalaw ng Presyo na Nagti-trigger ng Liquidation sa Iba't ibang Antas ng Leverage (Pagsusuri sa Matematika)
Leverage
10x
50x
100x
200x
500x
Paggalaw ng Presyo upang Mag-trigger ng Liquidation
10%
2%
1%
0.5%
0.2%
Ang mga halimbawang ibinigay sa talahanayan sa itaas ay mga reprerensyang threshold na nakabatay lamang sa mga kalkulasyon sa matematika. Gayunpaman, sa aktwal na pangangalakal, ang mga kondisyon na humahantong sa liquidation ay kadalasang mas kumplikado. Ang mga salik tulad ng pagkalkula ng rate ng margin ng pagpapanatili at ang potensyal na epekto ng cascade na na-trigger ng malakihang liquidation ay maaaring may malaking impluwensya sa resulta.
Ang laddered liquidation ay isang step-based na mekanismo ng liquidation na ginagamit sa futures trading. Ito ay idinisenyo upang unti-unting bawasan ang posisyon ng isang mangangalakal kapag ang margin ng account ay nagiging hindi sapat o kapag ang mga presyo sa merkado ay nakakaranas ng malaking pagbabago. Ang layunin ay bawasan ang panganib at pigilan ang isang buong posisyon na ma-liquidate nang sabay-sabay. Ang mekanismong ito ay karaniwang ginagamit sa mga platform na sumusuporta sa mataas na leverage at itinuturing na isang pagpapabuti sa tradisyonal na isang beses na sapilitang sistema ng liquidation. Nakakatulong itong protektahan ang mga pondo ng negosyante at pinapaliit ang mas malawak na epekto ng pagkasumpungin ng merkado.
Kung ang isang posisyon ay nasa pinakamababang antas ng mga limitasyon sa panganib, direkta itong magpapatuloy sa susunod na hakbang. Kung ang posisyon ay nasa ilalim ng isang mas mataas na antas ng panganib (mas malaki kaysa sa Tier 1), isang proseso ng pagbabawas ng antas ay mati-trigger. Sa kasong ito, ang isang bahagi ng posisyon sa kasalukuyang antas ng panganib ay kukunin ng makina ng liquidation sa threshold ng liquidation upang bawasan ang antas ng panganib. Kakakalkulahin muli ng sistema ang rate ng margin batay sa bago, mas mababang tier ng panganib. Kung ang mga kondisyon para sa liquidation ay natutugunan pa rin, ang proseso ng pagbabawas ng tier ay magpapatuloy hanggang sa maabot ng posisyon ang pinakamababang tier.
Ang liquidation sa futures trading ay tumutukoy sa isang senaryo kung saan, dahil sa makabuluhang pagkasumpungin ng merkado, ang margin sa account ng isang trader ay nagiging hindi sapat upang mapanatili ang posisyon, na nagreresulta sa posisyon na awtomatikong isinara ng system. Kung ang posisyon ay nasa pinakamababang tierng panganib ngunit ang margin rate ay mas malaki pa rin sa o katumbas ng 100%, ang natitirang posisyon ay kukunin ng makina ng liquidation sa threshold ng liquidation.
Sa napakabilis na pabagu-bago ng mga kapaligiran sa pangangalakal, ang mga trader na gumagamit ng mataas na leverage sa malalaking posisyon ay maaaring makaharap ng malalaking panganib ng liquidation. Kung maubos ang pondo ng insurance, maaaring ma-trigger ang Auto-Deleveraging (ADL) system, na posibleng maglantad sa ibang mga mangangalakal sa mga karagdagang panganib.
Upang mapagaan ito, inilalapat ng MEXC ang mekanismo ng limitasyon sa panganib sa lahat ng mga trading account. Gumagamit ang system ng isang tiered na modelo ng margin para sa kontrol sa panganib: mas malaki ang dami ng posisyon, mas mababa ang maximum na leverage na pinapayagan. Maaaring manu-manong ayusin ng mga mangangalakal ang leverage, ngunit ang paunang kinakailangan sa margin ay tinutukoy ng napiling leverage.
Bago buksan ang isang posisyon, kailangan mong itakda ang iyong leverage. Kung hindi manu-mano ang pagsasaayos, ang MEXC ay magde-default sa 20x leverage, na maaaring baguhin mo sa iyong sariling kagustuhan. Tinutukoy ng leverage na iyong pipiliin ang iyong maximum na dami ng posisyon: kung mas mataas ang leverage, mas maliit ang maximum na dami ng posisyon na maaari mong buksan. Kapag lumipat ka ng mga setting ng leverage, magpapakita ang platform ng prompt na nagpapakita ng iyong na-update na limitasyon sa posisyon.
Direktang nakakaapekto ang margin sa pagpapanatili sa iyong presyo ng liquidation. Lubos na inirerekomenda ng MEXC na isara mo ang mga posisyon bago bumaba ang balanse ng iyong margin sa antas ng margin ng pagpapanatili, upang maiwasan ang liquidation.
Tandaan na sa mga panahon ng abnormal na pagkasumpungin ng presyo o matinding kondisyon ng merkado, maaaring gumawa ang system ng mga karagdagang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng merkado. Maaaring kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: pagsasaayos ng maximum na leverage na pinapayagan para sa ilang Futures; pagbabago ng mga limitasyon sa posisyon sa iba't ibang tier; o pagbabago ng mga rate ng margin ng pagpapanatili para sa iba't ibang tier.
Ang perpetual futures ay isang neutral na instrumento sa pananalapi. Kapag ginamit nang naaangkop at may wastong pamamahala sa panganib, matutulungan nila ang mga mamumuhunan na makakuha ng makatwirang kita at magsisilbing isang epektibong tool para sa pakikilahok sa merkado ng cryptocurrency.
Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Fest na event. Sa pamamagitan ng pakikilahok, ang mga user ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layunin na "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita ng higit pa." Sa platform ng MEXC, hindi mo lamang mae-enjoy ang murang kalakalan sa pamamagitan ng event na ito, ngunit manatili ring nangunguna sa mga uso sa merkado at makakuha ng mga pagkakataon nang may pinakamataas na kahusayan. Ito ang perpektong entry point para sa pagpapabilis ng iyong paglalakbay patungo sa paglago ng asset.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.