Tingnan ang Iyong Mga Paboritong Futures Trading Pairs sa MEXC at Manatiling Updated sa Real-Time na Galaw ng Presyo ng Crypto

Nag-aalok ang MEXC ng malawak na seleksyon ng mga pares ng Futures, na sumusuporta sa mahigit 1,300 pares ng kalakalan na may adjustable na leverage mula 1x hanggang 500x. Sa napakababang mga bayarin sa pangangalakal, ang MEXC ay naging go-to platform para sa mga futures trader. Upang matulungan ang mga user na mag-navigate sa malawak na seleksyon ng Futures trading pairs, ang MEXC ay nagbibigay ng feature na "Mga Paborito," na ginagawang mas madaling i-filter at tingnan ang mga pares na madalas nilang kinakalakal o sinusubaybayan.
Sa pamamagitan ng paggamit ng tampok na "Mga Paborito," maaaring magdagdag ang mga user ng key o madalas na ginagamit na mga pares ng Futures sa isang personalized na listahan para sa mabilis na pag-access at streamlined na pamamahala. Kabilang sa mga pangunahing bentahe ang:
Tumaas na Kahusayan: Makatipid ng oras sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paulit-ulit na paghahanap sa maraming pares ng kalakalan at mabilis na ma-access ang mga pangunahing pahina ng kalakalan.
Madaling Pagsubaybay: Tingnan ang real-time na mga presyo, pagkasumpungin, at datos ng kalakalan para sa iyong mga napiling pares sa isang lugar upang suportahan ang matalinong mga desisyon sa pangangalakal.
Personalized na Pagpapangkat: Sa mobile, maaaring ayusin ng mga user ang mga paboritong token sa mga pangkat ayon sa diskarte o kategorya para sa mas madaling pagtingin.
Suporta sa Desisyon: Pinagsama sa mga feature ng pag-uuri at tsart, ang iyong listahan ng mga paborito ay nagiging isang dynamic na dashboard ng pagmamasid na iniayon sa iyong mga pangangailangan.
Bisitahin ang opisyal MEXC website at mag-log in sa iyong account. Mula sa tuktok na menu, pumunta sa Futures, pagkatapos ay piliin ang alinman USDT-M Futures o Coin-M Futures. Para sa halimbawang ito, gagamitin namin ang USDT-M Futures.
Sa pahina ng pangangalakal, i-posisyon ang iyong cursor sa icon na ▼ sa tabi ng pares ng kalakalan upang buksan ang listahan ng mga available na pares ng Futures. I-click ang icon na ☆ sa tabi ng isang pares upang idagdag ito sa iyong mga paborito.
Kung hindi mo makita ang trading pair na gusto mo, hanapin lang ito gamit ang search bar. Kapag nahanap na, i-click ang icon na ☆ sa tabi ng pares upang idagdag ito sa iyong mga paborito.
Buksan ang MEXC App at mag-log in sa iyong account. I-tap ang Merkado sa ibaba ng home screen, pagkatapos ay pumunta sa Mga Paborito > Futures, at i-tap ang button na Idagdag sa Mga Paborito.
Sa search bar, ilagay ang pangalan ng Futures trading pair na gusto mong idagdag, gaya ng BTC. Pagkatapos, i-tap ang icon na ☆ sa tabi ng BTC USDT Perpetual para idagdag ito sa iyong listahan ng mga paborito
Sa pahina ng Futures trading kung saan nagdagdag ka ng mga pares sa iyong mga paborito, i-click ang Mga Paborito upang tingnan ang iyong mga napiling pares. Ang pahina ay nagpapakita ng detalyadong impormasyon tulad ng pangalan ng kontrata, pinakabagong presyo, porsyento ng pagbabago ng presyo, at dami ng kalakalan. Maaari mong ayusin ang listahan sa pataas o pababang pagkakasunud-sunod batay sa huling presyo, pagbabago ng presyo, o dami ng kalakalan.
Maaari ka ring mag-scroll sa ibaba ng pahina at i-click ang ≡ → Mga Paborito at Maiinit upang mabilis na ipakita ang iyong mga paboritong pares ng Futures sa ibaba ng screen.
Ang mga may markang ★ ay ang iyong mga paboritong pares ng Futures, habang ang mga may markang 🔥 ay kasalukuyang nagte-trend (Mainit) na pares sa Futures.
Maaari mong i-click ang < at > na mga arrow sa magkabilang gilid upang mag-scroll at tingnan ang karagdagang mga pares ng Futures.
Sa kanang ibaba ng pahina, i-click ang button na I-edit upang muling ayusin ang iyong mga paboritong pares ng Futures sa pamamagitan ng pag-drag sa mga ito gamit ang icon na ☰. Maaari mo ring tingnan ang opsyong Ipakita ang Mga Presyo upang ipakita ang data ng presyo bago ang porsyento ng pagbabago ng presyo para sa parehong mga paborito at nagte-trend na pares sa ibaba ng pahina. I-click ang Kumpirmahin upang i-save ang iyong mga pagbabago.
Sa pahina ng Markets sa App, maaari mong tingnan ang iyong mga paboritong pares sa ilalim ng Mga Paborito → Futures. Ang pahina ay nagpapakita ng detalyadong data kabilang ang pangalan ng pares, pinakabagong presyo, porsyento ng pagbabago ng presyo, at dami ng kalakalan. Maaari mong ayusin ang listahan sa pataas o pababang pagkakasunud-sunod batay sa huling presyo, pagbabago ng presyo, o dami ng kalakalan.
Sa pamamagitan ng pag-tap sa + icon sa kanan, maaari kang lumikha ng iba't ibang grupo at ikategorya ang iyong mga paboritong pares ng Futures ayon sa sarili mong pamantayan. Ginagawa nitong mas madaling tingnan ang data para sa mga partikular na uri ng mga pares ng Futures.
Nag-aalok ang MEXC ng Futures trading bilang isang uri ng derivatives na pangangalakal na may libu-libong cryptocurrencies bilang mga target sa pamumuhunan. Ang mga mamumuhunan ay maaaring gumamit ng leverage upang palakihin ang kanilang kapital at makamit ang inaasahang kita. Nangangailangan din ito sa mga mamumuhunan na maingat na piliin ang mga target sa pangangalakal at timing ng pagpasok. Samakatuwid, ang isang futures trading platform ay dapat magbigay sa mga user ng malawak na hanay ng mga pares ng kalakalan, mabilis na bilis ng listahan, at mahigpit na kakayahan sa pag-vetting ng proyekto. Ang mga produkto ng MEXC Futures ay walang alinlangan ang unang pagpipilian para sa maraming mga mangangalakal ng Futures. Noong Hulyo 2025, ang MEXC ay naglista ng mahigit 1,300 Futures trading pairs, na sumasaklaw sa USDT-M perpetual Futures, USDC-M perpetual Futures, at Coin-M Futures upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga user na may iba't ibang kagustuhan sa trading.
Sa MEXC, ang maker fee para sa Perpetual Futures ay 0.00%, at ang taker fee ay 0.02%. Para sa higit pang mga detalye sa mga rate ng bayarin ng MEXC, mangyaring sumangguni sa opisyal iskedyul ng bayarin. Maaaring mag-iba ang mga rate ayon sa bansa at rehiyon, kaya mangyaring sumangguni sa pahina ng bayarin para sa pinakatumpak na impormasyon.
Ang paghahambing ng USDT-margined perpetual contract trading fees na available sa mga regular na user, ang mga produkto ng MEXC Futures ay lubos na mapagkumpitensya sa loob ng industriya.
Platform ng Kalakalan
MEXC
Katunggali 1
Katunggali 2
Katunggali 3
CKatunggali 4
Rate ng Bayad sa Gumawa
0
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
Rate ng Bayad sa Taker
0.02%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
Ang apat na kakumpitensya na nakalista sa itaas ay lahat ay kabilang sa nangungunang 20 cryptocurrency exchange na niraranggo ayon sa CoinMarketCap. Ang direktang paghahambing na ito ay malinaw na nagpapakita ng kalamangan sa bayad ng MEXC. Batay sa mga bayarin lamang sa kumukuha, ang mga rate ng mga kakumpitensya ay mula 0.045% hanggang 0.06%, na 2.25 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa rate ng MEXC.
Halimbawa, ipagpalagay na ang isang user na nagngangalang Alice ay nagpaplanong mamuhunan ng 10,000 USDT gamit ang 10x na leverage, na nagbubukas ng isang posisyon bilang isang gumagawa at nagsara bilang isang kumukuha. Ang mga bayarin na babayaran ni Alice sa limang platform na ito (kinakalkula sa halaga ng posisyon na 100,000 USDT, hindi pinapansin ang mga pagbabago sa presyo) ay:
Platform ng Kalakalan
MEXC
Katunggali 1
Katunggali 2
Katunggali 3
Katunggali 4
Bayarin sa Maker (USDT)
0
18
20
20
20
Bayarin sa Pagkuha (USDT)
20
45
50
60
60
Kabuuang Bayad (USDT)
20
63
70
80
80
Bukod dito, noong Hulyo 22, 2025, inilunsad ng MEXC ang isang 0-Fee Trader's Fest kung saan higit sa 140 futures trading pairs ang tinatangkilik ang zero maker at taker fees, na nag-aalok ng komprehensibong benepisyo sa mga user sa buong mundo. Kung ikaw ay isang Solana ecosystem user, maaari ka ring lumahok sa kaganapan ng Solana Ecosystem Month, pangangalakal ng mga token ng Solana ecosystem na may zero maker at taker fees. Maaari mo ring i-stake ang SOL para ma-enjoy ang hanggang 999% APR.
Mula nang itatag ito, ang MEXC ay pinuri dahil sa pagtuklas ng mga proyektong may mataas na kalidad at mabilis na paglilista ng mga bagong token. Sa maraming taon ng karanasan sa industriya at malakas na reputasyon, ang MEXC ay nakaipon ng milyun-milyong user at naging unang pagpipilian para sa maraming bago at karanasang mangangalakal, na tumatakbo sa mahigit 170 bansa at rehiyon sa buong mundo.
Tinitiyak ng malaking user base ang napakahusay na market depth para sa MEXC Futures, balanseng mga tier ng kontrata, at patas, transparent na mga presyo. Sa nakalipas na 24 na oras, lumampas ang dami ng kalakalan ng MEXC Futures 40.6 billion USD. Ang kanyang lalim ay nagsisiguro ng maayos na pangangalakal sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado at nakakatulong na maiwasan ang mga hindi inaasahang pagpuksa. (Tandaan: Data noong Hulyo 22, 2025 mula sa CoinMarketCap) Ang pagkuha ng BTCUSDT trading pair bilang isang halimbawa, sa pamamagitan ng pagkalkula ng kabuuang dami ng mga limit na order sa loob ng ±5 na batayan na puntos sa paligid ng kalagitnaan ng presyo sa BTCUSDT Futures order book, ang MEXC ay may humigit-kumulang 79.57 milyong USDT, habang ang isa pang pandaigdigang nangungunang tatlong kakumpitensya ay may humigit-kumulang 18.42 milyong USDT. Ang lalim ng MEXC ay humigit-kumulang 4.3 beses na mas mataas kaysa sa pinuno ng industriya.
