Ano ang Mahaba/Panandaliang Ratio? Paano Tingnan ang Mahaba/Panandaliang Ratio Data sa Futures Trading?

Setyembre 28, 2025
Ang BSL ay tumutukoy sa datos ng pagsasara ng mahaba/panandalian. Sa kasalukuyan, sa MEXC platform, parehong mga candlestick chart at mga line chart sa kalakalan ng Futures ang sumusuporta sa pagpapakita ng makasaysayang datos ng order para sa mga ratio ng mahaba/panandalian. Sa kalakalan ng Futures, ang mga gumagamit ay kumukuha ng mahabang posisyon o panandaliang posisyon batay sa kanilang sariling pagpapasya. Ang datos ng ratio ng mahaba/panandalian ay madalas na ginagamit sa kalakalan ng cryptocurrency upang tasahin ang mga uso sa merkado at magsilbing gabay sa mga desisyon sa pag-trade.

1. Ano ang Ratio ng Mahaba/Panandalian?


Sa kalakalan ng Futures sa cryptocurrency, ang ratio ng mahaba/panandalian ay tumutukoy sa proporsyon ng mga trade na may hawak na mahabang posisyon (bullish) kumpara sa mga may panandaliang posisyon (bearish) sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Ang mahabang posisyon ay tumutukoy sa posisyong kinuha na may inaasahan na tataas ang presyo, habang ang panandaliang posisyon ay tumutukoy sa posisyong kinuha na may inaasahan na bababa ang presyo.

Karaniwang ginagamit ang ratio ng mahaba/panandalian upang sukatin ang sentimyento at mga uso sa merkado. Kapag mas mataas ang proporsyon ng mga mahabang posisyon kaysa sa mga panandaliang posisyon, ito ay nagpapakita ng bullish na sentimyento sa merkado at maaaring magpahiwatig ng pataas na trend ng presyo. Sa kabaligtaran, kapag mas mataas ang proporsyon ng mga panandaliang posisyon kaysa sa mga mahabang posisyon, ito ay sumasalamin sa bearish na sentimyento at maaaring magpahiwatig ng pababang trend.

Ang ratio na ito ay nagsisilbing pangunahing teknikal na tagapagpahiwatig na nagpapakita ng real-time na balanse ng puwersa ng pagbili at pagbenta sa merkado. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng dami ng aktibong buy at sell orders kasama ang daloy ng kapital, mas mauunawaan ng mga mangangalakal ang tunay na dinamika ng suplay at demand at ang mga posibleng galaw ng presyo.

Nagbibigay ang MEXC ng datos ng ratio ng mahaba/panandalian sa iba’t ibang dimensyon. Para sa higit pang detalye, mangyaring sumangguni sa: Pagsusuri ng Datos ng Futures.


2. Ano ang mga Benepisyo ng Pag-unawa sa Ratio ng Mahaba/Panandalian?


Ang pagkakaroon ng access sa datos ng ratio ng mahaba/panandalian ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magkaroon ng mas komprehensibong pananaw sa merkado:

  • Pagsusukat ng sentimyento ng merkado: Mabilis na matukoy kung ang merkado ay nakahilig sa bullish o bearish, na nakakatulong upang maiwasan ang bulag na pagsunod sa mga trend.
  • Suporta sa mga desisyon sa pag-trade: Kapag isinama sa mga candlestick pattern at dami ng kalakalan, nakakatulong ang ratio upang makumpirma ang mga senyales ng pagbili o pagbenta.
  • Pamamahala ng panganib: Sa mga panahon ng matinding sentimyento, nakakatulong itong tukuyin ang posibleng panganib ng reversal at mabawasan ang posibilidad na maipit sa hindi paborableng posisyon.
  • Pag-optimize ng estratehiya: Kahit panandalian o pangmatagalan ang pag-trade, nagsisilbi ang ratio ng mahaba/panandalian bilang mahalagang reference indicator upang mapabuti ang pagkakapare-pareho at pagiging maaasahan ng mga estratehiya sa pag-trade.

Sa pamamagitan ng pag-unawa at paggamit ng ratio ng mahaba/panandalian, hindi lamang magkakaroon ang mga mangangalakal ng mas malinaw na pag-unawa sa kabuuang dinamika ng merkado, kundi mapapabuti rin ang kanilang antas ng tagumpay sa pabago-bagong kondisyon.

3. Paano Tingnan ang Datos ng Ratio ng Mahaba/Panandalian sa MEXC Futures?


Para sa pinakamainam na karanasan ng user, inirerekomenda naming tingnan ang datos ng ratio ng mahaba/panandalian ng MEXC sa opisyal na website ng MEXC.

Mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. Mula sa itaas na menu, piliin ang Futures, pagkatapos ay i-click ang Futures Overview sa ibaba.


Susunod, i-click ang Tingnan ang Higit Pa sa ilalim ng Malaking Datos ng Futures upang makapasok sa datos sa dashboard.



Sa pahina ng Big Datos para sa Futures, maaari mong piliin at tingnan ang partikular na datos na nais mong makita.



4. Pangunahing Mga Tampok ng Datos ng Ratio ng Mahaba/Panandalian sa MEXC


Lakas ng Mahaba kumpara sa Panandalian: Nagbibigay ng malinaw na pananaw sa kaugnay na lakas ng mga bumibili at nagbebenta sa merkado, na nakakatulong sa mga mangangalakal na tasahin ang posibleng direksyon ng presyo.
Pagsusuri ng Daloy ng Kapital: Sinusubaybayan ang malalaking order at pagpasok/paglabas ng kapital upang matukoy ang mga layunin ng pangunahing mga kalahok sa merkado.
Kasangkapan sa Pagkumpirma ng Trend: Ginagamit kasabay ng mga galaw ng presyo upang mapatunayan ang pagiging maaasahan at pagpapatuloy ng kasalukuyang trend.
Oras ng Pagpasok: Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga pagbabago sa datos ng ratio ng mahaba/panandalian, maaaring matukoy ng mga mangangalakal ang pinakamainam na pagkakataon sa pagpasok at paglabas.

5. Paano Gamitin ang Datos ng Mahaba/Panandalian sa MEXC


5.1 Signal ng Pagbili


Kapag ipinapakita ng BSL ang malinaw na paglakas ng puwersa ng pagbili na sinasabayan ng pagtaas ng dami ng kalakalan, madalas itong nagpapahiwatig ng mas mataas na posibilidad ng pagtaas ng presyo.

5.2 Signal ng Pagbenta


Kapag ipinapakita ng datos ng mahaba/panandalian ang tumitinding presyon ng pagbenta at paglabas ng kapital, ito ay nagsasaad ng posibleng panganib ng pagbaba ng presyo.

5.3 Pagkumpirma ng Trend


Sa isang uptrend, dapat ipakita ng datos ng mahaba/panandalian ang tuluy-tuloy na dominasyon ng mga mamimili. Sa isang downtrend, ang puwersa ng pagbenta ang dapat nananatiling may kontrol.

5.4 Divergence Signal


Kung umabot ang presyo sa mga bagong high habang ipinapakita ng datos ng mahaba/panandalian ang humihinang puwersa ng pagbili, maaari itong magpahiwatig ng nalalapit na pagbaliktad ng trend.

Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng datos ng mahaba/panandalian, mas mahusay na masusukat ng mga mangangalakal ang momentum ng merkado at mapapabuti ang katumpakan ng kanilang mga desisyon sa pag-trade. Inirerekomenda na pagsamahin ang datos ng mahaba/panandalian sa iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig at fundamental analysis upang makabuo ng komprehensibong balangkas sa pag-trade.

Inirerekomendang Pagbasa:

  • Bakit Dapat Piliin ang MEXC Futures? Makakuha ng mas malalim na insight sa mga pakinabang at natatanging feature ng MEXC Futures para matulungan kang manatiling nangunguna sa market.
  • Paano Makilahok sa M-Day Alamin ang mga hakbang-hakbang na pamamaraan at mga tip para sa pagsali sa M-Day at huwag palampasin ang higit sa 80,000 USDT sa pang-araw-araw na Futures bonus airdrops.
  • MEXC Futures Trading Tutorial (App) Unawain ang buong proseso ng pangangalakal ng Futures sa app at makapagsimula nang madali.

Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Fest na event, isang eksklusibong pagkakataon na mag-trade ng 100 token na walang bayad. Nagbibigay-daan ito sa mga user na bawasan nang husto ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layuning "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita ng higit pa." Sa pamamagitan ng limitadong oras na kaganapang ito, masisiyahan ang mga mangangalakal sa walang putol na pagpapatupad ng mababang halaga, manatiling nangunguna sa mga uso sa merkado, at makakuha ng mga panandaliang pagkakataon nang may pinakamataas na kahusayan. Ito ang perpektong entry point para sa pagpapabilis ng iyong paglalakbay patungo sa paglago ng asset.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

