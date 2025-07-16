De la culture marginale au cœur des narratives crypto : les memecoins sont de retour en force

Début juillet 2025, porté par le rebond du Bitcoin (BTC) , le marché crypto a renoué avec un fort regain d'optimisme chez les investisseurs. Au centre de cette hausse alimentée par les capitaux, les memecoins progressent à un rythme impressionnant, attirant l'attention des investisseurs particuliers comme des capitaux institutionnels. Des tokens à thème animal sur la blockchain Solana aux « symboles culturels » propulsés par l'IA, les memecoins évoluent rapidement, redéfinissant la logique narrative du marché crypto et mettant en lumière une convergence plus profonde entre technologie, culture et finance.









D'après les données de mots-clés provenant de Ahrefs.com , l'intérêt de recherche mondial pour les termes liés aux memecoins a rebondi parallèlement à la récente reprise du prix du BTC. Les tendances de trafic montrent que les mots-clés relatifs aux memecoins suivent de près ceux de termes plus établis comme 'Bitcoin', ce qui indique que les memecoins deviennent un complément narratif clé à l'évolution du prix du BTC, ainsi qu'un véritable terrain de bataille pour capter l'attention du marché.





Par ailleurs, le nombre de memecoins nouvellement créés a continué de croître au premier semestre 2025. Parmi eux, Solana s'est imposée comme un véritable 'incubateur de memecoins', avec 15 000 à 20 000 nouveaux tokens lancés chaque jour. Ses frais de transaction réduits et ses délais de confirmation ultra-rapides permettent à tout le cycle 'lancement du token – buzz – retrait des gains' de se dérouler en quelques minutes à peine. Un exemple frappant est le token à thème animalier POPCAT , qui a tiré parti du succès viral d'un « jeu de clics sur un chat » pour atteindre une capitalisation de 1,2 milliard de dollars en seulement 72 heures.









Ces données suggèrent que les memecoins deviennent le choix prioritaire pour les nouveaux capitaux entrant sur le marché. En particulier pendant les périodes où le BTC évolue latéralement à des niveaux élevés, la rotation vers les altcoins est déjà en cours.









Alors que le sentiment du marché montre des signes de reprise, les memetokens commencent à surperformer l'ensemble du marché — une dynamique que l'on n'avait plus observée depuis un certain temps. Le rallye prolongé de USELESS a ravivé l'intérêt pour le secteur des memecoins, tandis que d'anciens tokens mèmes basés sur Ethereum affichent un rebond généralisé. Cela pourrait marquer le début d'un rallye de court terme sur les memecoins. Ci-dessous, nous avons compilé une sélection de memetokens ayant récemment affiché une évolution de prix positive, afin de vous aider à suivre les dernières tendances du marché.









Fartcoin réunit tous les éléments typiques d'un memecoin : un nom ridicule, aucune utilité réelle, et une envolée de prix entièrement portée par un jeu de mots accrocheur et une viralité sur les réseaux sociaux — de quoi laisser les investisseurs traditionnels de Wall Street sans voix. En tant que l'un des memecoins stars de l'année dernière, Fartcoin fait partie des tout premiers à avoir rebondi dans le cycle haussier actuel.









Le 23 juin, la société de gestion d'actifs VanEck a invité sa marque de NFT Pudgy Penguins à participer à la cérémonie d'ouverture du Nasdaq. Cette exposition médiatique, combinée aux rumeurs autour d'un potentiel ETF PENGU, a contribué à la hausse continue du token.









Lancé en mai sur la plateforme Bonk.fun, USELESS connaît une progression continue, ce qui a également ravivé l'intérêt du marché pour Bonk.fun.









L'histoire derrière RICH est simple : devenir riche rapidement. À l'image de Fartcoin et USELESS, son succès repose entièrement sur un engouement nourri par un concept accrocheur. Sa flambée rapide lui a permis de s'imposer comme un sérieux prétendant au titre de token vedette sur la plateforme Moonshot Create.









Alors que le sentiment de marché s'intensifie, les capitaux on-chain se tournent clairement vers le secteur des memecoins. En particulier lors des phases de consolidation latérale du BTC, d'importants volumes de liquidités à rotation rapide recherchent des opportunités à forte volatilité. Comparés à des secteurs comme la DeFi ou les NFTs, qui ont déjà traversé plusieurs cycles de bulles et d'éclatements, les memecoins offrent une combinaison unique de forte volatilité, de barrières d'entrée faibles et de narratives à forte charge émotionnelle — attirant un nombre croissant d'arbitragistes à court terme et d'acteurs communautaires.





En juillet 2025, le nombre et le niveau d'activité des projets memecoin sur la blockchain Solana continuent de croître, certains affichant une croissance hebdomadaire de la TVL de plus de 42 %. Parallèlement, les réseaux de couche 2 (Layer 2) comme Base et Blast connaissent eux aussi un boom des memecoins. Sur Base en particulier, le volume de trading quotidien des projets memecoin a fortement augmenté, dépassant celui de plusieurs protocoles DeFi majeurs.









Au-delà de l'expansion au niveau des blockchains publiques, les plateformes centralisées réagissent également activement au boom des memecoins. Par exemple, MEXC a lancé une interface dédiée, Meme+ , pour attirer de nouveaux utilisateurs et accélérer la création d'un cercle fermé de découverte, de trading et de diffusion virale. Au cœur de ce comportement de capitaux se trouve la recherche par le marché d'actifs à forte élasticité et d'opportunités de trading à haute fréquence. Dans cette phase actuelle, dominée par le capital à court terme, les memecoins ont discrètement remplacé une partie des secteurs DeFi et NFT, devenant le nouveau « champ de bataille » principal pour les traders et arbitragistes on-chain.

















Le changement le plus notable dans la vague actuelle des memecoins réside dans la mise à niveau complète de leur structure narrative :





Étape

Structure de contenu Participation des utilisateurs Valeur associée Meme de première génération (ex. : DOGE) Image unique, émojis sociaux

Suivi passif

Valeur de divertissement

Meme de génération intermédiaire (ex. : SHIB) Personnage emblématique, spéculation sur le token Investissement et spéculation

Valeur de marché

2025 Meme (e.g., DOG) Vision du monde, produits interactifs

Co-création avec l'IA, mint de memes Actif culturel







Cette évolution narrative marque un tournant majeur : les memecoins ne sont plus de simples actifs spéculatifs, ils deviennent des plateformes de contenu au potentiel IP. Ils incarnent une forme de consensus collectif, un reflet de la production de contenu portée par la communauté, et une nouvelle manière de monétiser la culture dans le Web3.









Forte dynamique communautaire : les développeurs restent souvent anonymes ou délèguent les prises de décision à des votes communautaires. L'élan du projet repose alors sur un consensus collectif.





Mécaniques on-chain riches : des éléments comme les incitations au staking, l'intégration de NFTs et des expériences gamifiées renforcent l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.





Synchronisation narrative entre plateformes : les projets génèrent activement du buzz sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), : les projets génèrent activement du buzz sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), Discord ou Telegram pour déclencher une participation portée par le FOMO.





Ce modèle émergent, fondé sur la narration, l'émotion et la viralité, positionne les memecoins comme des mécanismes natifs de distribution dans le Web3, plutôt que comme de simples coins spéculatifs traditionnels. À l'avenir, la compétitivité d'un projet dépendra de sa capacité à créer des narratives percutantes, à structurer des communautés et à générer efficacement du trafic.









La montée en puissance des memecoins reflète non seulement la volonté du monde crypto de s'affranchir des structures centralisées, mais aussi une convergence profonde entre technologie, culture et finance. Elle met en lumière l'appétit du marché pour des actifs aux narratives simples, accessibles et à fort potentiel viral. Alors que le BTC poursuit sa progression et que les tokens traditionnels voient leur marge de hausse se réduire à court terme, les memecoins s'imposent comme une alternative à haut risque mais aussi à fort rendement pour les investisseurs les plus audacieux.





Cette frénésie autour des memecoins ne mérite pas seulement d'être suivie, elle mérite d'être comprise. Pour ceux prêts à tenter leur chance, le moment est peut-être idéal pour entrer dans la prochaine grande vague narrative. En tant qu'acteur clé du marché crypto, MEXC s'est affirmé comme un hub majeur du trading de memecoins, grâce à son infrastructure de trading performante et à la rapidité de ses listings. Avec sa capacité à réagir rapidement aux tendances et sa volonté d'offrir une large gamme d'opportunités, MEXC attire l'attention des investisseurs particuliers comme institutionnels. Dans l'univers des memecoins en particulier, la rapidité de cotation et le soutien dédié via l'initiative « Meme+ » ont fait de MEXC un point de convergence incontournable. Tourné vers l'avenir, MEXC continuera de défendre ses valeurs fondamentales : efficacité et accessibilité, afin d'offrir une expérience de trading toujours plus riche et qualitative — et permettre à ses utilisateurs de saisir la prochaine vague d'innovation crypto.





Clause de non-responsabilité : les informations ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir un quelconque actif. MEXC Learn fournit ces informations à titre strictement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.











