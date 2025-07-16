GUNZ révolutionne l'univers du gaming blockchain avec une expérience utilisateur optimisée

GUNZ (GUN) est un écosystème blockchain de couche 1 développé par le studio de jeux allemand Gunzilla Games, conçu pour offrir une infrastructure décentralisée dédiée aux jeux AAA. Son premier titre, Off The Grid (OTG), un battle royale sur fond de cyberpunk, est déjà disponible en accès anticipé sur des plateformes comme la PS5 et la Xbox, marquant une avancée majeure dans l'intégration du gaming blockchain sur console.









Le secteur actuel du gaming Web3 fait face à deux défis majeurs : d'une part, la technologie blockchain n'est pas encore pleinement intégrée aux expériences de jeu de niveau AAA ; d'autre part, dans les systèmes de jeu Web2 traditionnels, les joueurs ne détiennent que des droits d'usage sur leurs actifs, tandis que la nature fermée des économies virtuelles limite fortement l'engagement communautaire et la liquidité des actifs.





Pour répondre à ces problématiques, GUNZ combine le développement de jeux haut de gamme avec la technologie blockchain afin de créer un écosystème où les joueurs possèdent réellement leurs actifs en jeu et peuvent convertir leur temps de jeu en valeur numérique mesurable. Conçu par des développeurs de jeux pour des développeurs de jeux, GUNZ élimine le besoin pour les studios d'investir massivement dans des infrastructures blockchain personnalisées. À la place, la plateforme propose une solution en marque blanche et des SDK faciles à intégrer, permettant à tout studio de lancer sans effort un modèle économique axé sur la communauté.









Révolution dans la propriété des actifs : Au cœur de GUNZ se trouve une avancée majeure en matière de propriété numérique : les joueurs détiennent réellement leurs actifs en jeu. Tous les objets, skins et objets de collection sont enregistrés on-chain, ce qui permet aux utilisateurs de les échanger librement et d'en avoir le contrôle total. Cela contraste fortement avec les jeux traditionnels, où les joueurs ne font que « louer » des éléments soumis à des conditions restrictives.





Modèle économique axé sur les joueurs : GUNZ introduit une économie où les joueurs acquièrent et accumulent des actifs via le gameplay, qu'ils peuvent ensuite échanger ou louer. Le temps de jeu se transforme ainsi en valeur réelle. Ce modèle renforce l'engagement des joueurs tout en favorisant un écosystème dynamique de joueurs professionnels, créant un cercle vertueux où le jeu devient source de valeur concrète.





Sécurité et transparence : Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, garantissant une transparence totale et une traçabilité complète de la propriété et de l'historique des échanges. Cela réduit considérablement les risques de fraude. Les joueurs peuvent vérifier la rareté et l'authenticité de leurs actifs, assurant des transactions justes et fiables.





Performances de niveau AAA : Conçue spécialement pour le gaming, la blockchain GUNZ offre des performances élevées et une grande évolutivité, avec des transactions rapides, sécurisées et peu coûteuses. Lors de la phase de test d'Off The Grid (OTG), GUNZ a démontré sa capacité à gérer des économies de jeu à grande échelle, en prenant en charge plus de 900,000 utilisateurs actifs quotidiens et des millions de transactions.













Nom du token : GUN

Offre totale : 10,000,000,000 GUN

Offre en circulation initiale : 16.05 % (soit 645 millions de GUN)









Le token GUN joue un rôle central à double usage dans l'écosystème GUNZ. En tant que monnaie native, il est requis pour tous les frais de gas liés aux transactions et constitue l'infrastructure opérationnelle des NFTs validateurs. Les validateurs matériels reçoivent des récompenses en GUN pour la validation des transactions. Avec les futures mises à jour, ces NFTs validateurs pourront également percevoir des récompenses issues de plusieurs jeux du réseau.





Dans le jeu Off The Grid, le GUN est la principale devise. Les joueurs l'utilisent pour échanger des objets NFT, acheter de l'équipement personnalisé, payer des abonnements mensuels ou des passes de combat, et couvrir diverses dépenses en jeu telles que le décryptage HEX ou les commissions de revente. À mesure que de nouveaux jeux rejoignent l'écosystème GUNZ, l'utilité du GUN s'élargira grâce à une architecture modulaire conçue pour s'adapter à différents mécanismes de jeu.









Contrairement à la majorité des projets GameFi, Gunzilla Games a choisi une approche « game-first » plutôt que « token-first » pour son développement. Le jeu Off The Grid attire les gamers traditionnels en leur offrant la propriété réelle des actifs en jeu, sans dépendre d'une tokenomics complexe. Ce modèle pourrait séduire un public plus large issu du gaming classique et ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeux blockchain. Avec l'adoption croissante du matériel VR/AR et l'intérêt grandissant pour les expériences immersives, GUNZ, grâce à ses graphismes AAA et à sa gestion décentralisée des actifs, pourrait devenir une infrastructure clé pour démocratiser le gaming Web3.





MEXC a rapidement identifié cette tendance et continue de gagner la confiance des investisseurs mondiaux grâce à ses frais réduits, une exécution ultra-rapide, une offre d'actifs étendue et une liquidité profonde. Son engagement envers les projets émergents en fait également une rampe de lancement privilégiée pour les innovations à fort potentiel.





MEXC est la première plateforme à proposer le trading au compte et des contrats à terme pour le token GUN. Voici comment trader GUN sur MEXC avec des frais minimes :





1）Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous, ou rendez-vous sur le site officiel

2）Dans la barre de recherche, tapez GUN et sélectionnez la paire de trading au comptant ou sur les contrats à terme souhaitée

3）Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis confirmez la transaction



