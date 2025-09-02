Guide de téléchargement de l'application MEXC













Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Déplacez le curseur vers le coin supérieur droit de la page : l'icône « Scanner pour télécharger l'application » s'affichera. Scannez le code QR avec votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.









Si vous ne parvenez pas à scanner le code QR, cliquez sur « Plus d'options » situé sous le code QR pour être redirigé vers la page de téléchargement. Vous pourrez alors sélectionner le fichier d'installation de l'application MEXC pour Android et procéder au téléchargement et à l'installation.









Lors de l'installation sur Android, un avertissement de sécurité peut s'afficher. Si vous avez confirmé que le lien de téléchargement provient bien du site officiel de MEXC ou a été fourni par le service client, appuyez sur « Installer quand même » lorsque l'avertissement apparaît.













Ouvrez le Google Play Store sur votre téléphone, recherchez l'application MEXC dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Installer ». Une fois l'installation terminée, l'application sera prête à être utilisée.

















Ouvrez l'App Store sur votre iPhone, recherchez l'application MEXC dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Installer ». Une fois l'installation terminée, l'application sera prête à être utilisée.









Dans certaines régions, l'application MEXC peut ne pas apparaître dans les résultats de recherche de l'App Store d'Apple. Si vous rencontrez ce problème, nous vous recommandons d'utiliser un identifiant Apple enregistré dans une autre région.

