Comment configurer les paramètres de retrait





Les questions de sécurité dans le domaine des cryptomonnaies ont toujours été une préoccupation pour les plateformes comme pour les utilisateurs. L'impact de l'incident Mt. Gox ne s'est pas encore estompé, et les cas de vol de cryptomonnaies continuent d'apparaître. Pour protéger les actifs des utilisateurs, MEXC propose une authentification à deux facteurs (2FA) et des paramètres de sécurité avancés.





Lors d'un retrait, vous devez saisir les codes de vérification par e-mail, par mobile et les codes Google Authenticator. Il s'agit de mesures de sécurité dans le cadre de l'authentification à deux facteurs (2FA). Pour assurer la sécurité de votre compte, il est recommandé d'activer au moins une méthode d'authentification à deux facteurs. Si vous souhaitez apprendre à configurer Google Authenticator, vous pouvez consulter la section « Association de Google Authenticator ». Dans les paramètres de sécurité avancés, vous pouvez configurer vos retraits afin de garantir la protection de vos actifs personnels.





Web





App









Connectez-vous à MEXC, survolez l'icône utilisateur en haut à droite de la page d'accueil, puis cliquez sur « Sécurité ». Faites défiler jusqu'à « Sécurité avancée » et vous verrez « Paramètres de sécurité des fonds.









Les « Paramètres de sécurité des fonds » sont répartis en trois fonctionnalités : Retrait rapide, Liste blanche des adresses de retrait et Transfert rapide DEX+.













Cliquez sur le bouton à bascule situé à droite de « Retrait rapide », puis sélectionnez la limite de retrait/transfert unique sans vérification. Ici, nous prendrons 500 USDT comme exemple. Cliquez ensuite sur « Confirmer »









Renseignez les informations de vérification de sécurité et cliquez sur « Confirmer » pour activer le Retrait rapide.





Veuillez noter que la vérification sera effectuée en fonction des paramètres d'authentification à deux facteurs (2FA) que vous avez configurés. Dans l'exemple ci-dessous, les méthodes de vérification disponibles sont la vérification par e-mail, par Google Authenticator et par SMS mobile.









Après avoir activé le Retrait rapide, lorsque votre montant de retrait unique est inférieur à 500 USDT, il ne sera plus soumis à l'authentification à deux facteurs (2FA) et le retrait sera exécuté directement.









Cliquez sur le bouton à bascule situé à droite de « Liste blanche de retrait » et effectuez la vérification de sécurité pour activer cette fonctionnalité.





Il est important de noter qu'avant l'activation de la liste blanche de retrait, vous pouvez retirer vers n'importe quelle adresse. Une fois activée, vous ne pourrez retirer que vers des adresses figurant sur la liste blanche.









Une fois la liste blanche de retrait activée avec succès, cliquez sur « Gérer les adresses/contacts de la liste blanche » pour être redirigé vers la page des paramètres des adresses/contacts de retrait.









Cliquez sur Ajouter une adresse de retrait , sélectionnez Adresse normale , puis renseignez la cryptomonnaie, le réseau de transfert, l'adresse de retrait et, éventuellement, l'étiquette de l'adresse. Cochez ensuite la case « Définir comme adresse de la liste blanche » et cliquez sur Confirmer.









Renseignez les informations de vérification de sécurité et cliquez sur Confirmer pour finaliser l'ajout de l'adresse de retrait. De la même manière, la vérification sera effectuée en fonction des paramètres d'authentification à deux facteurs (2FA) que vous avez configurés









Si vous souhaitez ajouter plusieurs adresses à votre liste blanche en une seule fois, vous pouvez cliquer sur « Ajouter les adresses selectionnées ». Sur la page « Ajouter des adresses de retrait en masse », renseignez la cryptomonnaie, le réseau de transfert, l'étiquette de l'adresse (facultatif), l'adresse de retrait, le mémo/tag (facultatif), puis activez l'option « Liste blanche ». Une fois toutes les adresses ajoutées, cliquez sur Sauvegarder.







Restriction de sécurité de la liste blanche：





Lorsque la liste blanche de retrait est activée, l'option de restriction de sécurité de la liste blanche apparaît. Veuillez noter :

Une fois activée, les retraits vers les nouvelles adresses ajoutées à la liste blanche nécessitent une période d'attente de 24 heures.

Si vous désactivez cette fonctionnalité après l'avoir activée, votre compte devra attendre 24 heures avant que les retraits puissent à nouveau être effectués.

Pour la sécurité de vos actifs, il est fortement recommandé de maintenir cette fonctionnalité activée.













Cliquez sur le bouton à bascule situé à côté de « Transferr rapide DEX+ », saisissez la limite de transfert unique sans vérification (1 à 2 000 USDT, par exemple 200 USDT), puis cliquez sur Confirmer .





Renseignez ensuite les informations de vérification de sécurité et cliquez de nouveau sur Confirmer pour activer la fonctionnalité de Transferr rapide DEX+ .





Une fois activée, les petits transferts de tokens du mainnet entre votre compte DEX+ et votre compte Spot n'exigeront plus de vérification de sécurité.













Dans l'application, appuyez sur l'icône utilisateur (en haut à gauche), sélectionnez Sécurité, puis faites défiler et choisissez Paramètres de sécurité des actifs













1) Appuyez sur le bouton à bascule à droite de « Liste blanche », saisissez le code de vérification pour l'authentification à deux facteurs (2FA), et la fonctionnalité de liste blanche sera activée. Une fois activée, vous ne pourrez effectuer des retraits que vers des adresses figurant sur la liste blanche ; les retraits vers d'autres adresses ne seront plus possibles.





2) Si vous n'avez aucune adresse dans la liste blanche, appuyez sur « Adresse de retrait » ci-dessous pour accéder à la page d'ajout d'adresses à la liste blanche.





3) Appuyez sur Ajouter une adresse.





4) Dans la barre de recherche, saisissez la cryptomonnaie que vous souhaitez ajouter. Dans cet exemple, nous utiliserons MX.





5) Renseignez la cryptomonnaie, l'adresse, les détails du réseau, etc. Cochez ensuite la case « Ajouter à la liste blanche » et appuyez sur Confirmer pour finaliser l'ajout.









Restriction de sécurité de la liste blanche





Lorsque la liste blanche de retrait est activée, l'option de restriction de sécurité de la liste blanche apparaît. Veuillez noter :

Une fois activée, les retraits vers les nouvelles adresses ajoutées à la liste blanche nécessitent une période d'attente de 24 heures.

Si vous désactivez cette fonctionnalité après l'avoir activée, votre compte devra attendre 24 heures avant que les retraits puissent à nouveau être effectués.

Pour la sécurité de vos actifs, il est fortement recommandé de maintenir cette fonctionnalité activée.













Appuyez sur le bouton à bascule situé à droite de « Retrait rapide », sélectionnez la limite de retrait unique sans vérification, appuyez sur Confirmer , saisissez le code de vérification pour l'authentification à deux facteurs, et la fonctionnalité de Retrait rapide sera activée. L'image ci-dessous montre la limite de retrait unique sans vérification définie à 500 USDT.

Une fois la fonctionnalité de Retrait rapide activée, la vérification de sécurité ne sera plus nécessaire pour effectuer de petits retraits (par exemple 500 USDT) vers les adresses figurant sur la liste blanche, permettant ainsi des retraits rapides













Cliquez sur le bouton à bascule situé à côté de « Transfert rapide DEX+ », saisissez la limite de transfert unique sans vérification (1 à 2 000 USDT, par exemple 200 USDT), puis cliquez sur Confirmer.





Renseignez ensuite les informations de vérification de sécurité et cliquez de nouveau sur Confirmer pour activer la fonctionnalité de Transfert rapide DEX+ .





Une fois activée, les petits transferts de tokens du mainnet entre votre compte DEX+ et votre compte Spot n'exigeront plus de vérification de sécurité.













Si vous effectuez fréquemment des retraits, les paramètres de retrait peuvent améliorer votre efficacité tout en protégeant vos actifs.





La fonctionnalité Retrait rapide vous permet d'initier des retraits dans une certaine limite de fonds sans avoir besoin de l'authentification à deux facteurs (2FA), vous permettant ainsi de retirer vos fonds rapidement. Associée à l'utilisation de la Liste blanche de retrait, vous pouvez retirer rapidement vers des adresses fréquemment utilisées sans avoir à les copier à chaque fois. Il vous suffit d'étiqueter ces adresses lors de la configuration de la liste blanche.





Dans la pratique, si vous avez une stratégie d'investissement à long terme, vous pouvez acheter les tokens sur la plateforme MEXC puis utiliser la Liste blanche pour les retirer rapidement vers différentes adresses de portefeuille. Si vous effectuez souvent de petits transferts vers certaines adresses, par exemple pour payer des collaborateurs, la fonctionnalité Retrait rapide peut également améliorer votre efficacité.





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de consulting ou tout autre service connexe, et ne représente pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veillez à bien comprendre les risques encourus et à investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



