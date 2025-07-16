Tutoriel MEXC Copy Trade (Application)





Le Copy Trading est un processus consistant à répliquer les transactions effectuées par d'autres traders, y compris l'ensemble de leurs opérations. Dans un contenu précédent, nous avons présenté un tutoriel sur le Copy Trading via la plateforme web . Dans cet article, nous allons vous proposer un tutoriel dédié au Copy Trading sur l'application MEXC.









1) Ouvrez la page d'accueil de l'application MEXC et appuyez sur [Plus].





2) Dans la section [Trading], sélectionnez [Copy Trade] pour accéder à la page dédiée.





3) Sur la page Copy Trade, faites défiler vers le bas pour voir la liste des meilleurs traders classés par classement global, ROI le plus élevé, P&L le plus élevé, etc. Vous pouvez également appuyer sur [Tous les traders] pour afficher la liste complète des traders disponibles. Choisissez le trader de votre choix et appuyez sur [Copy Trade] pour accéder à la page de configuration des paramètres de copie.









4) Sur la page de configuration des paramètres de Copy Trade, sélectionnez la paire de contrats à terme que vous souhaitez copier. Vous pouvez sélectionner [Tout] pour copier toutes les paires de contrats à terme ou en choisir au moins une ou plusieurs à suivre.





5) Faites défiler la page vers le bas, et vous verrez trois types de modes de Copy Trade parmi lesquels choisir : [Ratio intelligent], [Montant fixe] ou [Ratio fixe].





Ratio intelligent : copie la répartition du montant par ordre du trader pour ouvrir des positions.

Montant fixe : investit le même montant de marge à chaque fois que vous copiez un trade.

Ratio fixe : la quantité d'ordre pour chaque Copy Trade correspond à un certain multiple de la quantité exécutée par le trader.





Nous utiliserons le mode Ratio intelligent comme exemple pour montrer comment effectuer un Copy Trade. Les autres méthodes de Copy Trade fonctionnent de manière similaire.





6) Pour effectuer une opération de Copy Trade, le montant de copie doit être d'au moins 0,01 USDT. Si le solde de votre portefeuille Spot ne répond pas à cette exigence, vous pouvez appuyer sur [Transférer des fonds] pour alimenter votre compte depuis votre portefeuille Futures ou votre portefeuille fiat.





Lorsque la valeur totale du compte Copy Trade atteint le montant Stop-Loss (SL) du compte que vous avez prédéfini, le Copy Trade sera automatiquement interrompu. Toutes les positions seront clôturées au prix du marché, et les actifs restants seront transférés vers votre portefeuille Spot. En raison de la volatilité du marché, la valeur réelle du compte Copy Trade au moment de l'arrêt peut différer légèrement du montant prédéfini.





Dans les « Paramètres de liquidation du trader », vous pouvez choisir entre [Suivre la clôture] ou [Ne pas suivre]. Cette option détermine si votre position de Copy Trade sera clôturée lorsque celle du trader sera liquidée.





Dans « Paramètres avancés », vous pouvez configurer les « Paramètres de contrôle du risque », les « Paramètres de marge », ainsi que les « Paramètres d'effet de levier et de slippage ».





Une fois tous les paramètres configurés, appuyez sur [Étape suivante].





7) Vérifiez une dernière fois les paramètres de votre Copy Trade. Une fois tout confirmé, appuyez sur [Soumettre] pour finaliser le processus de Copy Trade.













Sur la page [Top Traders] de MEXC Copy Trade, la liste des traders est initialement classée selon plusieurs catégories : classement global, ROI le plus élevé, P&L le plus élevé et nombre de followers. Sur le panneau de chaque trader, vous pouvez consulter ses informations historiques, notamment le ROI sur 7 jours, le P&L sur 7 jours, le taux de réussite sur 7 jours, la fréquence de trading, le taux de partage des profits, et bien plus encore.





Sur la page [Tous les traders], vous pouvez trier les traders selon différents critères, tels que le ROI sur 7 jours, le ROI total, le taux de réussite total, etc., afin de choisir les traders qui vous intéressent.





Une fois le trader de votre choix sélectionné, appuyez sur son profil pour accéder à la page de détails. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations relatives aux performances de trading de ce trader. Vous pouvez en apprendre davantage sur le trader sélectionné en consultant les sections [Performance], [Statistiques des trades en lead] et [Followers], mises à disposition par MEXC.









Il est important de noter que les performances passées d'un trader ne garantissent pas les profits futurs. Nous vous recommandons donc d'allouer vos fonds de Copy Trading de manière judicieuse et de configurer des ordres TP/SL afin de maintenir les fluctuations de vos actifs personnels dans une fourchette contrôlée.









Depuis la page d'accueil de MEXC Copy Trade, appuyez sur l'icône [>] située sur la carte de profil, puis sélectionnez [Mes Copy Trades]. Sur la page « Mes Copy Trades », appuyez sur [Mes Traders] pour consulter vos Copy Trades en cours. Vous pouvez appuyer sur [Ne plus suivre] ou [Modifier].





Appuyer sur [Modifier] vous ramènera à la page des paramètres de Copy Trading, où vous pourrez reconfigurer les paires de contrats à terme que vous souhaitez copier ainsi que modifier le mode de Copy Trading et les autres paramètres. Vous pouvez appuyer sur [Ne plus suivre] pour cesser de suivre le trader actuel.





Appuyez sur l'icône en forme de crayon à côté du montant de votre Copy Trade pour le modifier. Vous pouvez augmenter ou réduire ce montant, mais veuillez noter que le montant minimum de Copy Trade est de 0,01 USDT.









Clause de non-responsabilité : Les informations présentées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou de tout autre service connexe, et ne doivent pas être interprétées comme une incitation à acheter, vendre ou détenir un actif. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.



